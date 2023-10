Europei di Sitting Volley:la Croazia stende l'Italia

Contro lo squadrone, guidato in panchina da Mato Dragicevic, l’Italia, dopo un avvio convincente è andata in difficoltà dalla seconda metà del primo set. Nel secondo e terzo parziale l’Italia non è riuscita a trovare le giuste contromisure per contrastare i croati.

Best scorer del match è stato Ivan Cosic con 15 punti messi a segno. Domani per l’Italia doppio impegno; il primo alle ore 9.15 contro la Polonia e il secondo contro la Slovenia alle ore 17.45. Due gare fondamentali per conoscere il proseguo del percorso degli azzurri in questa manifestazione.

Tornando al match di oggi, sono gli italiani a partire meglio nel primo set (6-3). La risposta della formazione croata, però, non si è fatta attendere conquistando la prima parità sul 9-9. Nella fase centrale del parziale sono i croati a dare un’accelerata al gioco (10-15). L’Italia prova a rimettersi in marcia ma la Croazia macina punti e allunga nuovamente conquistando il primo set (15-25). In avvio di secondo set è stata ancora la Croazia a imporre il proprio ritmo (10-3). La nazionale tricolore di Moameri non riesce a trovare le giuste contromisure per osteggiare gli avversari che restano avanti (15-6). Il team croato, anche grazie ad una battuta efficace, spinge fino a chiudere il set (25-16).

Parte subito forte la Croazia nel terzo set e si spinge sul + 7 (2-9). L’Italia non riesce a tenere il passo e gli avversari allungano sul 6-13. Il time out chiamato da Moameri sull’8-17 non sortisce un’inversione di rotta e la Croazia chiude set e match in proprio favore (25-15).

I PROTAGONISTI-

Fabio Marsiliani (Italia)- « Sapevamo del valore della Croazia e che sarebbe stato difficilissimo vincere. Una partita contro un’avversaria così forte per noi è stata utile anche per prepararci alle prossime sfide. Ieri, invece, abbiamo vinto una bella partita contro degli avversari storici per noi, la Lituania. Domani ci aspetta una giornata molto dura. La mattina contro la fortissima Polonia e nel pomeriggio contro la Slovenia, quest’ultimo è un avversario alla nostra portata e dovremo dare tutto noi stessi per cercare di fare un buon risultato ».

IL TABELLINO-

ITALIA-CROAZIA 0-3 (15-25, 16-25, 15-25)

ITALIA: Ripani 5, Nadai 3, Ignoto 3, Marsiliani 7, Di Ielsi 3, Crocetti 1, Mangiacapra (L) 1. Busillo, Guzzo, Issi 1, Farcas. N.e. Cordioli, Striano, Vallasciani. All. Moameri

CROAZIA: Ilibasic 3, Kerep 8, Martinovic 4, Zdionica 9, Dzeko 8, Cosic 15, Zecevic (L). Zecevic, Horvat 2. N.e. Rados. All. Dragicevic

ARBITRI: Arpas, Vrataric

Durata set: 17’, 20’, 20’ Tot: 57’

Italia: 1 a, 10 bs, 3 mv, 24 et

Croazia: 11 a, 7 bs, 8 mv, 22 et

I RISULTATI E CALENDARIO DEI CAMPIONATI EUROPEI MASCHILI

Pool A: Italia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Polonia, Slovenia, Lituania.

Pool B: Serbia, Germania, Ucraina, Turchia, Ungheria, Lettonia.

Lunedì 9 ottobre 2023

Pool B – Germania-Lettonia 3-0 (25-15, 25-19, 25-16)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Lituania 3-0 (25-11, 25-8, 25-18)

Pool A – Croazia-Slovenia 3-0 (25-11, 25-21, 25-12)

Pool B – Ucraina-Ungheria 3-0 (25-16, 25-12, 25-20)

Pool B – Germania-Turchia 3-0 (25-11, 25-12, 25-7)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Polonia 3-0 (25-20, 25-19, 25-10)

Pool A – Italia-Lituania 3-2 (25-19, 19-25, 19-25, 25-22, 16-14)

Pool B – Serbia- Lettonia 2-3 (25-14, 22-25, 25-23, 11-25)

Martedì 10 ottobre 2023

Pool B – Ucraina-Lettonia 3-0 (25-12, 25-15, 25-16)

Pool A – Croazia- Lituania 3-0 (25-9, 25-13, 25-16)

Pool A – Polonia-Slovenia 3-1 (23-25, 25-14, 25-22, 25-12)

Pool B – Turchia-Ungheria 2-3 (20-25, 25-21, 23-25, 25-22, 9-15)

Pool B – Serbia-Ucraina 0-3 (17-25, 15-25, 16-25)

Pool A – Italia-Croazia 0-3 (15-25, 16-25, 15-25)

Ore 17.45 – Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Slovenia

Ore 18.15 – Pool B – Germania-Ungheria

Mercoledì 11 ottobre 2023

Ore 9.00 – Pool B – Serbia-Turchia

Ore 9.15 – Pool A – Italia-Polonia

Ore 11.30 – Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Croazia

Ore 11.45 – Pool B – Germania-Ucraina

Ore 15.30 – Pool B – Turchia- Lettonia

Ore 15.45 – Pool A – Polonia- Lituania

Ore 17.45 – Pool A – Italia-Slovenia

Ore 18.15 – Pool B – Serbia-Ungheria

Giovedì 12 ottobre 2023

Ore 9.00 – Pool B – Ungheria- Lettonia

Ore 11.30 – Pool A – Slovenia-Lituania

Ore 15.30 – Pool B – Ucraina-Turchia

Ore 15.45 – Pool A – Croazia-Polonia

Ore 16.00 – Pool B – Serbia-Germania

Ore 17.45 – Pool A – Italia- Bosnia ed Erzegovina

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.00 e ore 11.30 – Semifinali 9°-12° posto

Quarti di finale

Ore 11.45 – QF1 - 1A-4B

Ore 12.00 – QF2 - 2A-3B

Ore 15.30 – QF3 - 3A-2B

Ore 15.45 – QF4- 4A-1B

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.00 e ore 9.15 – Finali 9°-12° posto

Ore 11.30 e ore 11.45 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 18.00 e ore 18.15 – Semifinali 1°-4° posto

Ore 18.30 – Finale 7°-8° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.15 – Finale 5°-6° posto

Ore 10.00 – Finale 3° posto

Ore 17.30 – Finale 1°-2° posto