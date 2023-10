Europei di Sitting: l'Italia cede alla Serbia e chiude ottava

CAORLE (VENEZIA)- L'Italia maschile chiude il suo Europeo di sitting volley cedendo nella finale per il settimo posto alla Serbia chiudendo il torneo di Caorle all' 8° posto. Un risultato più che lusinghiero per la nostra nazionale che, pur con qualche errore e pausa di troppo, ha palesato un'importante crescita tecnica e di esperienza. Oggi gli azzurri, dopo la sconfitta con la Lettonia, hanno perso nell'ultimo atto per 3-0 (25-23, 25-20, 25-20) lottando alla pari degli avversari soltanto nel primo set.

Top scorer dell’incontro è stato Federico Ripani con 13 punti.

La nazionale tricolore chiude questa rassegna continentale, per la prima volta nella sua storia, tra le prime otto. Un risultato importante che testimonia il percorso di crescita intrapreso dalla Nazionale maschile.

Tornando al match, il primo set è iniziato con le due squadre pronte a battagliare punto a punto. Con il passare delle azioni però gli avversari hanno piazzato il primo break. La Serbia da questo momento in poi è stata in vantaggio fino al conclusivo (25-23).

Secondo set iniziato in salito per l’Italia (9-13). Il time out chiamato dal tecnico azzurro non sortisce gli effetti sperati e la Serbia rimane in vantaggio (18-14). Nel finale i serbi piazzano l’allungo decisivo e conquistato anche il secondo set (25-20).

Il terzo set non cambia l’inerzia della gara che resta saldamente in mano alla Serbia. Gli italiani faticano a tenere il ritmo e la formazione serba allunga ulteriormente fino al definitivo (25-20).

A giocarsi, invece, l’oro maschile saranno la Bosnia ed Erzegovina e la Germania che scenderanno in campo al Palamare domani 15 ottobre alle ore 17.30 in diretta su RaiPlay.

IL TABELLINO-

Federico Ripani (Italia)- « Arrivare tra le prime otto per noi è un sogno che inseguivamo da tanto tempo. Ho cominciato a giocare a Sitting Volley nel 2015 e ci siamo classificati spesso agli ultimi posti nelle varie competizioni. Entrare tra le prime otto in un Campionato Europeo giocato in Italia rappresenta un nuovo inizio. C’è ancora tanto da lavorare per ambire a traguardi più prestigiosi. Tutto quello che abbiamo ottenuto, lo abbiamo conquistato con il cuore e questa è stata una frase che ci ha detto il nostro mister e che porto dentro di me. Lui vede tutti i giorni l’impegno che ci mettiamo in ogni allenamento e l’amore che abbiamo per questa disciplina. Domani faremo il tifo per la Nazionale femminile che si gioca qualcosa di davvero importate ».

SERBIA-ITALIA 3-0 (25-23, 25-20, 25-20)

SERBIA: Uzelac 7, Zoric 10, Bojic 7, Bajic 3, Mujic 10, Ljubicic 9, Savic (L). Brandic, Gajic, Maksimovic. N.e. Popovic, Pejcinovic. All. Stevic

ITALIA: Ripani 13, Nadai 6, Ignoto 7, Marsiliani 7, Di Ielsi 4, Guzzo 1, Mangiacapra (L). Issi 4, Crocetti 2, Farcas 2. N.e. Busillo, Cordioli, Striano, Vallasciani. All. Moameri

ARBITRI: Ehteshami Fard, Zulfugarov

DURATA SET: 20', 23', 21' Tot: 63’

SERBIA: 5 a, 4 bs, 11 mv, 17 et

ITALIA: 6 a, 11 bs, 7 mv, 29 et

I risultati e calendario del Campionato Europeo maschile-

Sabato 14 ottobre 2023

Finali 9°-12° posto

Turchia Slovenia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16)

Lituania-Ungheria 0-3 (15-25, 24-26, 22-25)

Semifinali 5°-8° posto

Serbia- Croazia 1-3 (23-25, 21-25, 25-19, 13-25)

Lettonia- Italia 3-0 (25-16, 25-23, 25-23)

Semifinali 1°-4° posto

Bosnia ed Erzegovina- Ucraina 3-0 (25-14, 25-16, 25-19)

Germania-Polonia 3-0 (25-12, 25-14, 25-17)

Finale 7°-8° posto

Serbia-Italia 3-0 (25-23, 25-20, 25-20)

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.15 – Finale 5°-6° posto Croazia-Latvia

Ore 10.00 – Finale 3° posto Ucraina-Polonia

Ore 17.30 – Finale 1°-2° posto Bosnia ed Erzegovina –Germania