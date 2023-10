Sitting Volley: l'Italdonne sul tetto d'Europa

CAORLE (VENEZIA) -Una bellissima Italia scrive una nuova pagina della storia del Sitting Volley italiano superando nella finale dei Campionati Europei la Slovenia con il punteggio di 3-1 (25-17, 22-25, 25-16,25-22) laureandosi così per la prima volta nella sua storia campione d’Europa. Grazie a questo incredibile successo le azzurre hanno anche conquistato il meritato pass per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La Nazionale guidata da Amauri Ribeiro chiude questa edizione 2023 dei Campionati Europei da imbattuta. Per la Nazionale femminile di Sitting Volley si tratta della terza medaglia consecutiva nella rassegna continentale dopo le due medaglie d’argento conquistate nell’edizione 2029 a Budapest (Ungheria) e Kemer (Turchia).

Per la Federazione Italiana Pallavolo, dopo Europeo nella pallavolo, nel beach volley, è arrivato anche il titolo continentale nella disciplina del Sitting Volley. Unica disciplina che ancora mancava nella bacheca federale a livello di titolo continentale.

Nella sfida finale come formazione iniziale il ct azzurro ha scelto Bellandi, Pedrelli, Bosio, Ceccatelli, Cirelli, Battaglia e libero Biasi Il tecnico Sloveno ha scelto Vrhovnik, Brik, Jeler, Vrabic, Ocepek, Gabrscek e Kocmur libero.

L’inizio del primo set è stato a tinte azzurre. L’Italia ha tentato subito l’allungo (8-4), ma le slovene hanno replicato. Con il passare delle azioni Bosio e compagne hanno prodotto un nuovo break e la Slovenia ha accusato il colpo (17-9). Una buona gestione generale delle fasi successive ha permesso alle azzurre di chiudere in proprio favore il primo set (25-17).

Secondo set iniziato all’insegna dell’equilibrio (3-3, 7-7). Le due formazioni sono state a lungo a contatto offrendo un bel gioco che ha divertito il numero pubblico presente. Nella fase calda la Slovenia è andata in vantaggio +4 (16-20), l’Italia ha tentato la rimonta che però non si è concretizzata e le avversarie hanno chiudo (25-22).

Emozionante anche il secondo set con continui ribaltamenti di fronte. L’Italia trova il break giusto sul (14-11) e indirizza l’andamento del parziale dalla propria parte. Le azzurre nel finale hanno continuato a spingere chiudendo poi (25-16) portando la gara sul 2-1.

Nel quarto set le due squadre hanno nuovamente dato vita a un lungo botta e risposta (4-6, 8-6). Le ragazze guidate da Amauri Ribeiro sono state poi brave guadagnare quattro punti sulle avversarie (11-7). Nel finale dopo un parziale rientro della Slovenia le azzurre hanno chiudo set e match con il punteggio di (25-22).

Le parole del Presidente del Cip Luca Pancalli-

« Il successo della nazionale femminile di sitting volley agli Europei di Caorle è un risultato straordinario che entra di diritto nella storia di questa disciplina e del movimento paralimpico italiano. Si tratta del primo oro in questa competizione per queste ragazze che negli ultimi anni si sono conquistate uno spazio di primo piano a livello internazionale. Un trionfo che vale doppio perché consente alla Squadra azzurra di accedere ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Complimenti a tutte le giocatrici, al tecnico Amauri Ribeiro, all’intero staff azzurro. Siamo orgogliosi di voi. Complimenti anche a tutta la Federvolley, a partire dal Presidente Giuseppe Manfredi. Una Federazione che sin dal 2013 ha sempre creduto in questo progetto e che ha sempre portato avanti, con passione e dedizione, un magnifico lavoro con l’orgoglio di essere parte del movimento paralimpico ».

IL TABELLINO-

ITALIA-SLOVENIA 3-1 (25-17, 22-25, 25-16)

ITALIA: Ceccatelli 12, Bellandi 13, Bosio 18, Pedrelli 10, Cirelli 4, Battaglia 6, Biasi (L). Aringhieri 7. N.e: Barigelli, Desini, Spediacci, Moggio. All. Ribeiro

SLOVENIA: Vrhovnik 4, Brik 16, Jeler 3, Vrabic 17, Ocepek 8, Gabrscek 12, Kocmur (L). N.e: Ferjan, Jakin, Pogacar, Kocmur. All. Bozic.

ARBITRI: Hasanic, Arpas

DURATA SET: 22’, 29’, 22’, 24’ Tot: 97’

ITALIA: 12 a, 5 bs, 15 mv, 20 et

SLOVENIA: 8 a, 7 bs, 12 mv, 27 et

Risultati e Calendario del Campionato Europeo femminile-

Domenica 15 ottobre 2023

Finale 7°-8° posto

Gran Bretagna –Polonia 0-3 (12-25, 7-25, 14-25)

Finale 5°-6° posto

Ungheria-Croazia 3-0 (25-20, 25-20, 25-21)

Finale 3°-4° posto

Ucraina-Germania 3-1 (25-17, 21-25, 26-24,25-12)

Finale 1°-2°

Italia-Slovenia 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 25-22)

Albo d'oro dei campionati Europei-