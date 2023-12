Gli azzurrini di Monica Cresta a Francoforte per il Wevza

FRANCOFORTE (GERMANIA)- Anche per la nazionale Under 18 Maschile di Monica Cresta è il momento di giocare per conquistare un posto ai prossimi Europei di Categoria. Gli azzurrini dal 3 al 7 gennaio saranno in campo a Francoforte in Germania per il Torneo Wevza che regalerà un posto alla formazione vincitrice il pass per la rassegna continentale.

La Nazionale Under 18 maschile, guidata da Monica Cresta, dal 3 al 7 gennaio 2024 prenderà parte al torneo Wevza di categoria.

Saranno sette le nazionali in campo: Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Belgio e Olanda.

Gli azzurrini, inseriti nella Pool A con Germania e Portogallo, farà il proprio esordio nel torneo mercoledì 3 gennaio alle ore 19 contro i lusitani.

Nel girone B, invece, si sfideranno Francia, Spagna, Belgio e Olanda.

Nel corso dell’ultimo collegiale, conclusosi ieri a Roma, la squadra di Cresta campione d’Europa Under 17 lo scorso luglio, ha sostenuto uno stage congiunto con la Bulgaria durante il quale le due formazioni hanno giocato tre match, vinti in tutte e tre le occasioni dall’Italia. Il primo test match giocato il 28 dicembre presso la palestra del CPO Giulio Onesti ha visto l’Italia superare la Bulgaria 3-0 (25-22, 25-19, 25-17). A seguire sono stati disputati ulteriori due set vinti sempre dagli azzurrini (25-22, 25-19).

Il secondo allenamento congiunto durato quasi due ore ha visto nuovamente la formazione di Monica Cresta uscire vincitrice 3-1 (25-21, 25-19, 21-25, 25-19). A seguire è stato disputato un ulteriore set vinto dalla Bulgaria (15-12).

Nell’ultimo test match giocato ieri ancora un risultato pieno a favore dell’Italia che ha vinto 3-1 (22-25, 25-19, 27-25, 25-18).

Questa mattina la Nazionale Under 18 è stata presente in Piazza San Pietro a Roma per la recita dell’Angelus, durante il quale il Santo Padre Francesco, affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico, ha salutato la nazionale tricolore giovanile presente in Piazza.

Le parole di Monica Cresta-

« Stiamo preparando la squadra che giocherà il torneo Wevza con alcuni nuovi innesti. Questo ci ha indotto a provare nuove situazioni di gioco rispetto a quanto fatto durante l’Europeo Under 17 vinto la scorsa estate. Per questo gruppo questi sono i primi allenamenti e le prime partire dopo i Campionati Europei dell’estate scorsa. Il tempo non è tantissimo per preparare questo appuntamento e tra pochissimi giorni saremo già in campo. Sono comunque soddisfatta del lavoro svolto in palestra tra Darfo Boario e Roma. Arriviamo a questo impegno dopo aver disputato tre allenamenti congiunti con la Bulgaria. Nei tre test match giocati abbiamo mostrato una buona pallavolo e vinto due delle tre gare che abbiamo disputato contro di loro. Dal punto di vista emotivo, i ragazzi sanno di essere i campioni in carica in questa categoria, ma allor stesso tempo sono consapevoli che la strada in questa manifestazione sarà difficile. Noi siamo cresciuti sotto diversi aspetti ma con buona probabilità anche i nostri avversari sono cresciuti e migliorati. Nel nostro raggruppamento ci sono i padroni di casa della Germania che organizzano il torneo e quindi giocando in casa hanno tanta voglia di fare bene. L’altra nostra avversaria sarà il Portogallo che è comunque una squadra forte e impegnativa da affrontare. Dall’altra parte c’è un girone di ferro con Olanda e Belgio su tutte che hanno nei loro organici giocatori molto forti fisicamente. Non sarà certamente un torneo facile, solo una squadra conquisterà il pass per giocare i prossimi Campionati Europei e noi daremo tutto quello che abbiamo per provare a centrare questo obiettivo ».

IL CALENDARIO-

POOL A: Italia, Germania, Portogallo

3 gennaio 2024

Ore 14 Italia-Portogallo

5 gennaio 2024

Ore 16.30 Italia-Germania

POOL B: Spagna, Francia, Belgio, Olanda

3 gennaio 2024

Ore 14 Spagna-Olanda

Ore 16.30 Francia-Portogallo

4 gennaio 2024

Ore 14 Spagna-Belgio

Ore 19 Francia-Olanda

5 gennaio 2024

Ore 14 Belgio-Olanda

Ore 19 Spagna-Francia

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Ore 14 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 16.30 1ª Pool A – 2ª Pool B

Ore 19 1ª Pool B – 2ª Pool A

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Ore 14 3ªA/4B– 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 16.30 LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 19 WSF1-WSF2

I 14 AZZURRI-

Nicolò Garello, Luca Romano (Diavoli Rosa); Bryan Argilagos, Alessandro Benacchio, Francesco Biondo, Simone Porro (Treviso Volley); Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Nicola Zara (Lube Volley); Davide Boschini (Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Vero Volley); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Young Energy Volley Piacenza).

LO STAFF AZZURRO-

Monica Cresta (Allenatore); Francesco Conci (Secondo Allenatore); Berardino Viggiano (Assistente Tecnico); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Antonino Fontana (Medico); Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico/Team Manager).

LE POOL-

Pool A: Italia, Germania, Portogallo

Pool B: Spagna, Francia, Belgio, Olanda