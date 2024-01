Wevza: l'Under 20 Femminile a Ragusa batte anche il Belgio

RAGUSA - Seconda vittoria in altrettante partite per l'Under 20 femminile che stasera, nella seconda uscita nella Pool B nel torneo Wevza in corso di svolgimento a Ragusa , ha superato in quattro set 3-1 (25-10, 25-21, 22-25, 25-21) il Belgio, risultato che mette in discesa il cammino delle azzurre nella corsa al primo posto del raggruppamento. Le azzurrine hanno dimostrato nell'occasione di avere tutte le carte in regola per puntare al successo nel torneo che vale la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria in programma ad agosto in Bulgaria e Irlanda. La vittoria acquisisce ancor maggior valore considerata la forza delle avversarie che ieri, nella gara d'esordio, avevano battuto in rimonta al tie-break la Germania. Top scorer del match l’azzurra Giorgia Amoruso, autrice di 18 punti.

Domani, venerdì 5 dicembre alle ore 19, l’Italia affronterà la Germania nell’ultima uscita della Pool B.

Per questa seconda uscita nel Torneo Wevza il tecnico Gaetano Gagliardi conferma il sestetto con la diagonale Allaoui-Adigwe, le schiacciatrici Esposito e Amoruso, le centrali Manfredini e Monaco e al libero Bardaro.

Avvio di gara sembra essere equilibrato: il primo attacco azzurro lo mette a segno Merit Adigwe. Le due compagini si fermano poi sul 4-4 e sul 7-7; l’Italia però comincia a macinare gioco. Due attacchi consecutivi di Giorgia Amoruso fermano il risultato sul 9-6 Italia, costringendo di fatto coach Robin Blondell a chiamare il primo time out dell’incontro. Al rientro in campo la situazione non cambia, anzi per la formazione Belga cala il buio. Italia in grande spolvero, il vantaggio azzurro comincia ad aumentare sempre più. Due ace consecutivi della centrale azzurra Linda Manfredini portano infatti le azzurrine a +11 (18-7) sulle rivali. Il finale di set sempre a stampo tricolore: un attacco di Merit Adigwe chiude il primo set sul 25-10 Italia.

Inizio di seconda frazione di gioco simile a quello precedente. Erika Esposito e compagne provano a scappare; importante turno al servizio dell’opposto azzurro Adigwe porta il risultato dal 6-5 al 11-5 Italia. Importante primo tempo di Linda Esposito e si va sul 13-9. Il ritmo azzurro cala un po', brave le atlete di coach Blondell a rientrare in partita trovando la parità sul 15-15 e 17-17. Match vibrante, il Belgio pressa e riesca a trovare il vantaggio sul 18-20; primo time out di coach Gagliardi e l’Italia ne trae subito ottimi benefici. Al rientro in campo le battute vincenti di Manfredini e gli attacchi di Amoruso fanno la differenza e l’Italia trova il 25-21 di fine parziale. Italia 2 Belgio 0.

Nel terzo set è il Belgio a partire forte, l’Italia sorpresa dal ritmo delle avversarie va sotto 2-6. Dopo un piccolo appannamento le azzurrine prima si riportano a contatto 6-7, per poi trovare il pareggio sul 8-8 grazie a una Manfredini molto prolifica al servizio. Il Belgio rimette il naso fuori conquistando il break sul 10-12, ma l’Italia pareggia subito i conti (12-12). Le atlete belga non vogliono fare da copertina al match e cercano in tutti i modi di mettere in difficoltà la difesa azzurra, riuscendoci. A metà set il risultato è 14-16 Belgio. Brave e lucide le atlete di coach Gagliardi a non scomporsi e a trovare nuovamente il pareggio sul 18-18. Sul finale il team belga trova prima un importante break sul 21-23, per poi chiudere la frazione di gioco sul 22-25 finale, allungando cdi fatto il match al quarto set.

L’Italia subisce il colpo e l’inizio della quarta frazione di gioco vede le azzurre sotto 2-5. Il Belgio con il passare del tempo trova sempre più fiducia (6-10), brave le azzurrine a ritrovare il giusto ritmo; un muro di Atamah Princess fissa il risultato sul 10-10. L’Italia trova il +3 (13-10) ed è time out Belgio. Continua la battaglia punto a punto e il risultato passa dal 17-17 al 19-19. Adigwe al servizio mette in difficoltà la ricezione avversaria e l’Italia trova un importante break sul 22-19. Il Belgio ritorna sotto (22-21) ma a trovare l’allungo decisivo è la squadra di coach Gagliardi; un ace di capitan Esposito e un attacco out belga chiudono il match. Italia 3 Belgio 1.

I PROTAGONISTI-

Erika Esposito (Italia)- « E’ stata una partita molto impegnativa e molto sudata. Più difficile di quella di ieri contro la Francia. Un successo che ci permette di avere un ottimo piazzamento nel girone. È stato un match con alti e bassi ma alla fine siamo riuscite a chiuderla con una grande prova di carattere. Sono molto felice delle mie compagne. Il Belgio si è rivelata essere una squadra molto ostica da affrontare; ha difeso tanto, ci ha dato molto fastidio. Noi sicuramente possiamo dare di più in difesa. In alcuni tratti del match abbiamo attaccato veramente molto bene. Ci sono degli aspetti da migliorare. Sicuramente è stata una vittoria che ci trasmette la giusta carica per affrontare al meglio la partita di domani contro la Germania. Il pubblico? Ci ha aiutato moltissimo in tutte e due le partite. Sono sempre molto felice di giocare in casa, qua in Sicilia, un’esperienza davvero unica. Domani ci darà sicuramente una grande spinta perché la partita sarà sicuramente dura. Siamo pronte alla battaglia ».

IL TABELLINO-



ITALIA-BELGIO 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-21)

ITALIA: Allaoui 3, Amoruso 18, Monaco 2, Adigwe 16, Esposito 13, Manfredini 10, Bardaro (L). Atamah 1. N.e. Batte, Micheletti, Moroni, Gambini, Mescoli, Piomboni. All. Gagliardi.

BELGIO: Engels 6, Luyten 10, Wouters 6, Bertels 17, Joosen, Hauben 4, Debouk (L). Cos 5, Neufkens 1, Vanhoecke 3. N.e. Melis, Naticchi, Maes, Everaert. All. Blondell.

ARBITRI: Benedikt Geukes (GER), Christophe Lecourt (FRA)

Durata Set: 19’, 25’, 25’, 25’ Tot: 94’

Italia: 14 a, 13 bs, 4 mv, 31 et.

Belgio: 7 a, 14 bs, 6 mv, 34 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL A | Spagna, Olanda, Portogallo, Svizzera.



03/01

Spagna-Svizzera 3-1 (25-21, 19-25, 25-14, 25-15)

Olanda-Portogallo 3-1 (26-24, 24-26, 25-19, 25-21)

04/01

Spagna-Portogallo 3-0 (25-23, 25-21, 26-24)

Olanda-Svizzera 3-0 (25-18, 25-19, 25-17)

05/01

Ore 10: Spagna-Olanda

Ore 13: Portogallo-Svizzera

POOL B | Francia, Belgio, Germania, Italia



03/01

Belgio-Germania 3-2 (22-25, 22-25, 25-23, 25-21, 15-12)

Francia-Italia 1-3 (21-25, 25-18, 14-25, 20-25)

04/01

Francia-Germania 3-1 (25-21, 25-21, 23-25, 27-25)

Belgio-Italia 1-3 (10-25, 21-25, 25-22, 21-25)

05/01

Ore 16: Francia-Belgio

Ore 19: Germania-Italia

SEMIFINALI



06/01

Ore 10: 3°A-4°B

Ore 13: 4°A-3°B

Ore 16: 1°A-2°B

Ore 19: 1°B-2°A

FINALI



07/01

Ore 10: 7°-8°

Ore 13: 5°-6°

Ore 16: 3°-4°

Ore 19: 1°-2°