Wevza: l'Under 18 è in finale ma che battaglia con la Spagna !

FRANCOFORTE (GERMANIA)- Gli azzurrini dell'Under 18, battono sul filo di lana la Spagna, terzo successo consecutivo per i nostri ragazzi in semifinale e si qualificano per l'atto conclusivo del torneo Wevza in corso di svolgimento a Francoforte in Germania. Domani la nostra nazionale giocherà domani alle 19.00 per conquistare un posto nel prossimo Europeo di categoria.