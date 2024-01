Champions League: Civitanova in Romania per ribadire il primato nella Pool E

GALATI (ROMANIA)- La Cucine Lube Civitanova, che ha già vinto la Pool E di Champions League con due turni di anticipo, vola in Romania, per il secondo turno di ritorno per affrontare domani alle 17.00 italiane l’Arcada Galati.

La formazione di Chicco Blengini ha vinto con due giornate di anticipo il suo raggruppamento e ha già in mano il pass per l’accesso diretto ai Quarti di finale, ma non andrà "in pantofole" in Romania. I cucinieri, spronati dallo staff, vogliono affrontare le partite restanti con il massimo impegno per chiudere la prima fase ancora più sicuri dei propri mezzi e per classificarsi tra le migliori teste di serie del circuito continentale. Un fattore potenzialmente cruciale in vista della griglia che sancirà gli abbinamenti negli scontri diretti.

In SuperLega Credem Banca i vice campioni hanno consolidato il quarto posto in classifica grazie al successo in tre set di sabato scorso tra le mura amiche contro la Pallavolo Padova. In virtù dei tre punti conquistati contro i patavini nel secondo turno di ritorno della Regular Season ora i cucinieri vantano 25 punti e hanno rosicchiato una lunghezza sul gradino più basso del podio, occupato da Piacenza a quota 29 dietro a Trento (34) e Perugia (31).

GLI AVVERSARI IN PILLOLE-

Nel campionato nazionale prosegue il testa a testa con il Brasov (capolista a +2) per la supremazia nella stagione regolare. I giganti rumeni sono allenati da Sergiu Stancu, tecnico di esperienza che dall’inizio della stagione ha provato varie soluzioni in campo. Tra gli uomini chiave spiccano lo schiacciatore rumeno Marian Iulian Bala, il connazionale al centro, Andrei Butnaru, e l’opposto brasiliano Theo Lopez, per un biennio alla New Mater. Nel gruppo figura anche l’opposto finlandese Aaro Nikula, lo scorso anno avversario di Civitanova nella Fase a Gironi con la maglia del Benfica. Da tenere d’occhio la buona linea di ricezione e l’alternanza frequente dei palleggiatori.

CHAMPIONS LEAGUE- 2ª GIORNATA DI RITORNO POOL E-

Martedì 9 gennaio 2024, ore 17 italiane (ore 18 in Romania)

C.S. Arcada Galati (ROU) - Cucine Lube Civitanova (ITA)

Arbitri: Igor Schimpl (SVK), Dejan Rogic (SRB)