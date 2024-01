Wevza: l'Under 20 vince in rimonta col Portogallo

FRANCOFORTE (GERMANIA)- Una bella Italia ha vinto all'esordio alla Wintersporthall di Francoforte nel Wevza Under 20 Maschile che qualifica ai prossimi Europei di categoria. I ragazzi di Michele Zanin ha superato in rimonta 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-21) il Portogallo.

Dopo aver perso il primo set, gli azzurrini hanno disputato una gara in crescendo nella quale sono stati in grado di imporre il proprio gioco nei restanti parziali. Miglior realizzatore dell’incontro Lorenzo Magliano (autore di 25 punti e 1 ace).

La vittoria contro il Portogallo, che sulla carta non rappresentava l’avversario più forte della pool B, è il giusto modo per cominciare il torneo che mette in palio un posto per i prossimi Campionati europei di categoria, e che proseguirà con le sfide contro il Belgio (10/01 ore 14) e la Germania (11/01 ore 19).

Nel primo set è l’equilibrio a caratterizzare l’avvio di partita (5-5, 9-9). L’Italia, apparsa leggermente contratta, è andata sotto nel punteggio (13-15) con il Portogallo a dettare il ritmo in questa fase. Gli azzurrini continuano a soffrire e Zanin chiama il time out (19-21) che sortisce gli effetti sperati e l’Italia con un turno favorevole al servizio trova la nuova parità (21-21). Nel finale il Portogallo ha trovato il break giusto che ha permesso loro di chiudere in proprio favore il primo set 25-23.

Buona partenza dell’Italia nel secondo parziale, che prova a cambiare passo e imporre il proprio gioco (9-6). Gli azzurrini mantengono alta la concentrazione e continuano a spingere tenendo a debita distanza gli avversari (14-10, 18-13). L’attacco azzurro permette all’Italia di consolidare il vantaggio fino al conclusivo 25-19 firmato da Mati.

Nel terzo set dopo una prima fase di equilibrio (10-10) l’Italia ha spinto prepotentemente sull’acceleratore (19-15). Con il passare dei minuti cresce la qualità del gioco azzurro e con essa anche il divario (22-16). I ragazzi di Zanin continuano a dettare il ritmo e l’attacco vincente di Frascio chiude il set 25-17.

Al rientro in campo nella quarta frazione il copione non è cambiato con l’Italia capace di mantenere un minimo di vantaggio (11-9). Azione dopo azione Magliano e compagni con pazienza hanno allungato sul + 5 (15-10). La reazione del Portogallo non si è concretizzata e la firma sul primo successo azzurro è stata apposta da Mati che ha messo a terra la palla del 25-21.

IL TABELLINO-



ITALIA-PORTOGALLO 3-1 (23-25, 25-20, 25-17, 25-21)

ITALIA: Mati 17, Selleri 1, Magliano 25, Taiwo 9, Barotto 2, Bristot 10, Loreti (L). Frascio 11, Fedrici. N.e.Mariani, Miraglia, Morazzini, Carpita, Russo. All. Zanin.

PORTOGALLO: Fevereiro 3, Teixeira 9, Gomes 8, Iglesias 10, Pedrosa 9, Catarino 6, Salguiro (L) Pinto, Marques, Dias, Santos. N.e. Sousa. All. Jose.

ARBITRI: Sebastina Jacob (FRA), Yves Kalin (SWI)

Durata Set: 24', 22', 21', 24' Tot: 91'

Italia: 7 a, 18 bs, 14 mv, 33 et.

Portogallo: 4 a, 15 bs, 3 mv, 23 et.

CALENDARIO E RISULTATI



POOL A: Francia, Olanda, Spagna, Svizzera

9 gennaio 2024

Francia-Svizzera 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)

Olanda-Spagna 2-3 (19-25, 26-24, 25-22, 18-25, 10-15)

10 gennaio 2024

Ore 11.30 Olanda-Svizzera

Ore 15.30 Francia-Spagna

11 gennaio 2024

Ore 14 Spagna-Svizzera

Ore 16.30 Francia-Olanda

POOL B: Italia, Germania, Belgio, Portogallo

9 gennaio 2024



Italia-Portogallo 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-21)

Ore 19 Germania-Belgio

10 gennaio 2024

Ore 14 Italia-Belgio

Ore 19 Germania-Portogallo

11 gennaio

Ore 11.30 Belgio-Portogallo

Ore 19 Italia-Germania

12 gennaio 2024

Semifinali

Ore 11.30 3ª Pool A – 4ª Pool B

Ore 14 4 ª Pool A- 3 ª Pool B

Ore 16.30 1 ªPool A- 2 ª Pool B

Ore 19 1 ª Pool B- 2 ª Pool A

13 gennaio

Finale 7°-8° posto

Ore 11.30

Finale 5°-6° posto

Ore 14

Finale 3°-4° posto

Ore 16.30

Finale 1°-2° posto

Ore 19