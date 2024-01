Il Consiglio Federale ricorda Briani e ufficializza gli staff delle nazionali

Si è tenuta oggi a Roma la riunione del Consiglio Federale della Federazione Pallavolo, nel corso della quale sono stati affrontati numerosi temi.



In apertura è stato ricordato lo storico segretario Fipav Gianfranco Briani, scomparso lo scorso dicembre.



nel week end del 22-23 febbraio 2025.

STAFF NAZIONALI - Sono stati deliberati gli staff tecnici e sanitari delle nazionali azzurre, qui di seguito si riportano i nomi dei tecnici, mentre nei prossimi giorni gli elenchi completi saranno disponibili sul sito federale.

NAZIONALE SENIORES MASCHILE - Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Ass. Allenatore e Prep. Atletico), Giacomo Tomasello (Ass. Allenatore).

NAZIONALE SENIORES FEMMINILE - Julio Velasco (1° Allenatore), Massimo Barbolini (2° Allenatore), Lorenzo Bernardi (3° Allenatore), Manuela Leggeri (Ass. Allenatore).

NAZIONALE UNDER 22 MASCHILE - Vincenzo Fanizza (1° Allenatore e Ass. Allenatore Naz. seniores), Mario Di Pietro (2° Allenatore), Giacomo Bozzo (Ass. Allenatore).

NAZIONALE DI SITTING FEMMINILE - Amauri Ribeiro (1° Allenatore), Massimo Beretta (Ass. Allenatore).

NAZIONALE DI SITTING MASCHILE - Alireza Moameri (1° Allenatore), Assistente allenatore da nominare.

TROFEO DELLE REGIONI - L'organizzazione dell'AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2024 è stata affidata al CR FIPAV Calabria. L’evento si terrà a Trebisacce, Spezzano Albanese, Corigliano-Rossano e Sibari.

FINALE NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE – La finale nazionale under 16 femminile si disputerà a Bormio dal 21 al 26 maggio 2024.



CAMPIONATO ITALIANO DI SITTING VOLLEY - È stata indetta la 7a edizione del Campionato Italiano maschile e femminile di Sitting Volley per società.



Alla riunione ha preso parte Giorgio De Togni presidente dell’Associazione Italiana Pallavolisti e in rappresentanza della Legavolley maschile Albino Massaccesi.