La VNL dal 2025 con18 squadre

ROMA- La FIVB ha stabilito che dal 2025 la Volleyball Nations League vedrà protagoniste 18 formazioni maschili e 18 femminili che non saranno più divise in “core” e “challenger teams”.Nessuna squadra sarà retrocessa alla fine della stagione 2024, mentre i vincitori della Volleyball Challenger Cup 2024 e le squadre con il punteggio più alto nel ranking mondiale maschile e femminile, non ancora qualificate, si uniranno alla VNL 2025.

Nella prossima edizione, quindi, gli status di squadra "core" e "challenger" saranno dunque aboliti e la squadra ultima nella classifica finale sarà retrocessa per essere sostituita dalla squadra con il punteggio più alto nel ranking tra le squadre al momento non partecipanti.

Con l'ampliamento del numero di squadre ci sarà una nuova struttura della Fase Preliminare. Ciò che non cambierà è che ciascuna squadra disputerà dodici partite in tre settimane di competizione. Verranno giocati, in ciascuna settimana, tre gironi da sei squadre in tre diverse sedi. Il numero dei giorni di gara settimanali sarà ridotto da sei a cinque; i giocatori beneficeranno dunque di una settimana in più di riposo.

Il nuovo format della VNL prevedrà 232 partite giocate. Ogni squadra disputerà dodici match per un totale di quattro partite settimanali a testa. Solo l’edizione del 2028 presenterà una formula ridotta, ancora da definire, per via dei Giochi Olimpici in programma a Los Angeles.

LE PROSSIME EDIZIONI DELLA VNL-

2025

Femminile: 1st week dal 4 al 8 giugno | 2nd week dal 18 al 22 giugno |3rd week dal 9 al 13 luglio | Le Finals dal 23 al 27 luglio.

Maschile: 1st week dal 11 al 15 giugno | 2nd week dal 25 al 29 giugno | 3rd week dal 16 al 20 luglio |Le Finals dal 30 luglio al 3 agosto.

2026

Femminile: 1st week dal 3 al 7 giugno | 2nd week dal 17 al 21 giugno | 3rd week dal 8 al 12 luglio | Le Finals dal 22 al 26 luglio.

Maschile: 1st week dal 10 al 14 giugno | 2nd week dal 24 al 28 giugno | 3rd week dal 15 al 19 luglio | Finals dal 29 luglio al 2 agosto.

2027

Femminile: 1st week dal 2 al 6 giugno | 2nd week dal 16 al 20 giugno | 3rd week dal 7 al 11 luglio | Le Finals dal 21 al 25 luglio.

Maschile: 1st week dal 9 al 13 giugno | 2nd week dal 23 al 27 giugno | 3rd week dal 14 al 18 luglio | Le Finals dal 28 luglio al 1° agosto.