L'U.20 supera la Norvegia nell'esordio nelle qualificazioni Europee

PODGORICA (MONTENEGRO) - Buona la prima per gli Under 20 di Michele Zanin che a Podgorica nel Montenegro hanno esordito con una vittoria nel proprio cammino di qualificazione all'Europeo . Gli azzurrini alla Verde Sport Hall si sono imposti 3-2 (17-25, 26-24, 25-23, 20-25, 15-11) al termine di una partita sofferta ed equilibrata che i nostri ragazzi hanno vinto con caparbietà contro un'avversaria che si è dimostrata difficile e competitiva con delle ottime individualità.

Gli azzurrini, una volta perso il primo set, hanno reagito portandosi a casa sia la seconda che la terza frazione di gioco. Il quarto set è stato a stampo norvegese mentre nel quinto è uscito l’orgoglio azzurro, bravi Magliano e compagni a rimanere concentrati nelle fasi decisive del tie-break chiuso dall’Italia a +4 sulla formazione scandinava. Top scorer del match il capitano azzurro Lorenzo Magliano insieme al norvegese Eskil Engas, autori di 24 punti. Gli azzurrini torneranno in campo domani alle ore 16 contro Israele.

Primo set non particolarmente brillante da parte degli azzurrini. Dopo una prima fase di studio (4-4, 8-8) la Norvegia ha trovato il primo allungo (8-11); gli azzurrini hanno subito il colpo e il distacco tra le due squadre è aumentato sul +5 (8-13). Magliano e compagni hanno tentato la risalita portandosi nuovamente a contatto con i rivali (14-15) ma la formazione scandinava è stata brava a allungare nuovamente (15-18), prima di trovare il 17-25 di fine primo set.

Dopo il 5-5 di inizio seconda frazione di gioco è stata l’Italia a mettere il naso fuori (10-8). Un sostanziale equilibrio ha poi contraddistinto l’andamento del set; la battaglia punto a punto è proseguita fino sul 23-23. La Norvegia ha trovato il primo set point, annullato prontamente dalla formazione azzurra, brava con Lorenzo Magliano a capovolgere le sorti del parziale e a chiudere sul 26-24, ristabilendo dunque la parità (1-1).

L’equilibrio ha caratterizzato l’andamento anche del terzo set. Fase inziale che ha visto gli atleti di coach Michele Zanin portarsi sopra, passando dal 10-8 al 15-12; vantaggio Italia incrementato sul 19-15. Qualche passaggio a vuoto degli azzurrini ha permesso alla Norvegia di approfittarne, riaccorciare le distanze e trovare infine la parità sul (20-20); sul finale gli scandinavi hanno annullato il primo set point Italia (24-23), alla seconda occasione l’attacco di Carpita ha fissato il risultato sul 25-23 (2-1) Italia.

È stata la Norvegia a trovare il +5 a inizio quarto set (5-10); sono proseguiti gli attacchi della squadra di coach Scott Olsen, che, sempre con grande determinazione, sono riusciti a trovare un importante ritmo che gli ha permesso di passare dal 13-17 al 17-22, prima di chiudere il set 20-25, allungando dunque la partita al quinto set.

Archiviata la quarta frazione, il gioco degli azzurri si è ricompattato e a inizio tie-break Magliano e compagni si sono portati dal 7-4 al 12-7. I norvegesi, come da prassi durante tutta la partita, non si sono dati per sconfitti, cercando nuovamente di riportarsi sotto (13-11); un attacco di Frascio e un muro di Pardo hanno però chiuso i conti: 15-11 e 3-2 Italia.

IL TABELLINO-



ITALIA-NORVEGIA 3-2 (17-25, 26-24, 25-23, 20-25, 15-11)

ITALIA: Selleri 4, Magliano 24, Taiwo 3, Frascio 11, Fedrici 17, Mati 14, Loreti (L). Miraglia 1, Carpita 2, Barretta 5, Mariani. N.e. Bonisoli, Russo, Garra. All. Zanin.

NORVEGIA: Senumstad 2, Juliebo 2, Engas 24, Fagervold 7, Aas 17, Kalstad 13, Olsen (L). Roness 2, Tjetland, Utvik, Spidso, Kaldheim. N.e. Gundersen, Hettervik. All. Olsen.

Durata Set: 22', 29', 27', 25', 17’. Tot: 121’

Italia: 3 a, 19 bs, 10 mv, 40 et.

Norvegia: 3 a, 13 bs, 9 mv, 22 et.

CALENDARIO e RISULTATI-



POOL E: Israele, Italia, Montenegro, Norvegia.

5 APRILE-

Ore 16: Norvegia-Italia 2-3 (25-17, 26-24, 23-25, 25-20, 11-15)

Ore 18.30: Montenegro-Israele

6 APRILE-

Ore 16: Italia-Israele

Ore 18.30: Norvegia-Montenegro

7 APRILE-

Ore 16: Israele-Norvegia

Ore 18.30: Italia-Montenegro