A Policoro le qualificazioni Europee per l'Under 18 Maschile

POLICORO (MATERA) - Sarà Policoro, in provincia di Matera, ad ospitare da domani le qualificazioni ai Campionati Europei Under 18 maschili. Il Metapontino si prepara dunque a spingere gli azzurrini di Monica Cresta alla prossima rassegna continentale di categoria, manifestazione in programma dal 10 al 21 luglio a Sofia e Plovdiv (Bulgaria).

Per gli atleti di coach Cresta si tratta della seconda possibilità di approdare agli Europei; gli azzurrini, infatti, al Torneo Wevza svoltosi i primi di gennaio a Francoforte (Germania), dopo aver superato Portogallo, Germania e Spagna, uscirono sconfitti al quinto set in finale contro la Francia, perdendo così la possibilità di staccare il pass europeo al 1st Round.

A Policoro sale dunque l’attesa per l’inizio del torneo. L’Italia, inserita nella Pool A, farà il proprio esordio domani contro la Macedonia del Nord, per poi affrontare sabato 13 la Grecia e chiudere il torneo domenica 14 contro Israele; tutti e tre i match degli azzurrini sono in programma alle ore 19 presso il PalaErcole di Policoro.

Giornata di vigilia dunque per Cremoni e compagni. Il gruppo azzurro, arrivato in Basilicata lunedì sera, ha già avuto modo di prendere confidenza con l’impianto di gioco; questa sera alle 18.30 è in programma la penultima seduta di allenamento prima del debutto ufficiale.

Martedì 9 aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro (MT), è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Presenti all’incontro con la stampa lo staff della nazionale, insieme al capitano Gianluca Cremoni e al vice capitano Manuel Zlatanov. Oltre alla delegazione azzurra presenti anche diverse autorità politico sportive locali, tra i quali, Enzo Santomassimo, Presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Enrico Bianco, Sindaco di Policoro e Giuseppe Montano, Assessore allo Sport del Comune di Policoro.

Le parole del tecnico Monica Cresta-

« Ci siamo. Abbiamo avuto la possibilità di effettuare qualche allenamento al PalaErcole. Domani si gioca e non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo tanta voglia di riscatto dopo la mancata qualificazione al Wevza di gennaio. Mi aspetto dai ragazzi sicuramente un torneo importante. Le partite che ci attendono? Saranno tre partite sicuramente da non sottovalutare. Noi vogliamo assolutamente centrare la qualificazione, è sicuramente alla nostra portata, ma come lo vogliamo noi, lo stesso vale anche per le altre squadre. Abbiamo visto qualcosa dei nostri avversari, soprattutto durante i tornei che hanno disputato precedentemente. Non c’è nulla di scontato. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e ad essere come prima cosa una squadra all’interno del campo e poi vedere quello che succede. Giocare una manifestazione così delicata in Italia? L’emozione sarà tanta. Sarà bello giocare davanti al nostro pubblico. Questo aspetto non dovrà assolutamente metterci né dell’ansia e né dell’agitazione. La nostra Federazione ci ha dato l’opportunità di disputare il Torneo in casa, in questo splendido posto e in un bellissimo palazzetto e noi dovremmo sfruttare al meglio tutto questo. L’obiettivo? È lo stesso del Torneo Wevza di Francoforte: vogliamo assolutamente fare il prossimo Campionato Europeo ».

I 14 AZZURRINI CONVOCATI

Nicolò Garello (Diavoli Rosa); Simone Bertoncello (Bassano Volley); Alessandro Benacchio, Simone Porro, Francesco Crosato (Treviso Volley); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Gianluca Cremoni, Andrea Giani (Lube Civitanova Volley); Davide Boschini, Nicola Mussari (Itas Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Mint Vero Volley Monza); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

LO STAFF

Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico); Monica Cresta (Allenatore); Francesco Conci (Secondo Allenatore); Berardino Viggiano (Assistente Tecnico); Annalisa Pinto (Scoutman); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Antonino Fontana (Medico); Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico e Team Manager).

LE POOL-



POOL A (Policoro, Italia): Grecia, Israele, Italia, Macedonia del Nord



POOL B (Riga, Lettonia): Austria, Ungheria, Lettonia, Turchia



POOL C (Dumbria, Spagna): Germania, Spagna, Olanda, Ucraina



POOL D (Bibigne, Croazia): Belgio, Croazia, Norvegia, Portogallo



POOL E (Gjakova, Kosovo): Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Kosovo

IL CALENDARIO DELLA POOL A-



12 APRILE

Ore 16: Grecia-Israele

Ore 19: Italia-Macedonia del Nord



13 APRILE

Ore 16: Israele-Macedonia del Nord

Ore 19: Grecia-Italia

14 APRILE

Ore 16: Macedonia del Nord-Grecia

Ore 19: Israele-Italia