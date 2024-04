La nazionale di Velasco si ritrova al Centro Pavesi

MILANO- Secondo stage stagionale per la nazionale femminile di Julio Velasco che, dopo aver concesso qualche giorno di riposo alle azzurre, le ha radunate di nuovo al Centro Pavesi di Milano dove rimarranno in raduno dal 15 al 19 di aprile.

16 le atlete convocate dal commissario tecnico Julio Velasco, le stesse che questa settimana hanno iniziato il periodo di preparazione in vista dell’inizio della Volleyball Nations League 2024.

Sempre in ottica del torneo internazionale, i cui punti assegnati del ranking mondiale saranno decisivi per la qualificazione olimpica a Parigi 2024,martedì 16 aprile verrà ufficializzata la lista delle 30 atleteche potranno essere impiegate nella VNL.

LE CONVOCATE DI VELASCO-

Carlotta Cambi, Yasmina Akrari, Ilenia Moro (Wash4green Pinerolo); Martina Bracchi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori (E-Work Busto Arsizio); Alice Degradi, Gaia Giovannini, Camilla Mingardi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia); Giulia Gennari, Stella Nervini (Volley Bergamo 1991); Emma Graziani, Alessia Mazzaro (Il Bisonte Firenze); Sylvia Nwakalor (Toray Arrows); Loveth Omoruyi, Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri).