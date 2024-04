L'Under 18 femminile conquista di slancio il pass Europeo

CAVALESE (TRENTO)- Seconda vittoria e pass per l'Europeo Under 18 femminile in tasca per le ragazze di Michele Fanni. Stasera la formazione azzurra ha superato nel Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese con un largo 3-0 (25-22, 25-13, 25-16) la Slovacchia conquistando la fase finale del torneo continentale che si svolgerà dall’1 al 13 luglio in Grecia e Romania.

Un match ben giocato da Bonafede e compagne che come ieri, hanno brillato per l’organizzazione di gioco. L’Italia nel corso dei tre set ha mostrato una netta superiorità tecnica di base che alla fine ha inciso in maniera determinate sul risultato finale.

Il tecnico Fanni per questa seconda gara ha scelto il sestetto composto da Fratangelo in palleggio, Tosini, Bovolenta e Peroni i centrali, Caruso e Quero le schiacciatrici con Bonafede libero.

La Slovacchia è scesa in campo con Kovalcikova, Katocova, Libakova, Zapotokova, Komrskova, Jurcova e Matova.

Primo parziale caratterizzato da una buona partenza dell’Italia brava a portarsi subito avanti sull’8-3. Con il passare delle azioni la manovra azzurra si è fatta sempre più fluida e l’attacco efficace (11-5). Nella fase centrale del set, però, le azzurrine hanno avuto qualche difficoltà e la Slovacchia ne ha approfittato. Le due squadre a questo punto hanno viaggiato appaiate (19-19). Nelle fasi finali l’Italia, grazie ad una ispirata Ludovica Tosini, è riuscita a piazzare l’allungo poi rilevatosi decisivo che è valso il 25-22 e l’1-0 anche se con un po' di paté d’animo.

Nel secondo set Bonafede e compagne sono partite bene e hanno centrato break che è valso il +5 (12-7). Una volta avanti le azzurrine non hanno dato concrete possibilità alla Slovacchia di ricucire. Sotto i colpi dell’attacco azzurro il divario è aumentato (22-13) e l’Italia ha conquistato anche il secondo set con il punteggio di 25-13 dopo 22 minuti di gioco.

L’inizio del terzo parziale è stato caratterizzato dell’equilibrio. Le due squadre si sono ritrovate appaiate (9-9) con le azzurrine che non sono riuscite a scrollarsi di dosso le avversarie come invece avvenuto nel secondo set. Le slovacche a questo punto si sono ritrovate in vantaggio (10-13) sorprendendo la squadra di Fanni.

Le azzurrine, però, non sono rimaste a guardare e hanno piazzato il contro sorpasso (16-15) e l’allungo (18-15). Al primo match ball un attacco di Arianna Bovolenta ha regalato alle azzurrine la partita e la qualificazione grazie al 25-16.

Domani il calendario del 2nd round prevede alle ore 16 Kosovo- Slovacchia e alle ore 19 l’attesissimo match tra Italia e Ungheria per il primato della pool A. Le ungheresi quest’oggi hanno superato, senza particolari problemi, il Kosovo 3-0 (25-15, 25-13, 25-12)

I PROTAGONISTI-

Giovanna Fratengelo (Italia)- « La partita di oggi contro la Slovacchia è stata sicuramente più dura rispetto a quella di ieri contro il Kosovo ma abbiamo comunque ottenuto la vittoria piena dimostrando il nostro valore. Il risultato di oggi ci ha permesso di raggiungere l’importante obiettivo della qualificazione ai Campionati Europei Under 18 di questa estate. Domani giocheremo contro l’Ungheria e vogliamo assolutamente chiudere con una vittoria. Il pubblico qui a Cavalese è stato fantastico e vedere anche tanti bambini ci ha riempito di gioia. Gli spalti pieni fanno sicuramente piacere e sentire il calore del pubblico ci aiuta anche in campo ».

IL TABELLINO-



ITALIA-SLOVACCHIA 3-0 (25-22, 25-13, 25-16)



ITALIA: Fratangelo 1, Tosini 20, Quero, Caruso 11, Peroni 6, Bovolenta 13, Bonafede (L). Moroni, Cornelli. N.e: Aimaretti, Hernandez, Sari, Spada. All. Fanni

SLOVACCHIA: Zapotokova, Libakova 4, Katocova 2, Kovalcikova 7, Komrskova 1, Jurcova 3, Matova (L). Matyushenkova, Luberdova 7, Daxnerova. N.e: Kabinova, Barbierikova, Bilikova. All. Adamec.

ARBITRI: Jakob, Horvath

Durata set: 26’, 22’, 23’ Tot: 71’

Italia: 5 a, 13 b, 5 mv, 26 et

Slovacchia: 5 a, 4 bs, 4 mv, 23 et

IL CALENDARIO E RISULTATI -



12 APRILE

Slovacchia- Ungheria 1-3 (21-25, 12-25, 25-17, 17-25)



Italia-Kosovo 3-0 (25-8, 25-20, 25-10)

13 APRILE

Ungheria-Kosovo 3-0 (25-15, 25-13, 25-12)

Ore 19: Slovacchia-Italia0-3 (22-25, 13-25, 16-25)

14 APRILE

Ore 16: Kosovo-Slovacchia

Ore 19: Ungheria-Italia