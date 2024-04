Egonu scelta da Velasco per la Nations League: ecco le 30 convocate

MILANO - Julio Velasco, ha reso noti i nomi delle 30 giocatrici che faranno parte della rosa dalla quale attingere, tappa per tappa, l'elenco delle convocate per l'edizione 2024 della Volleyball Nations League. L'elenco comprende 30 giocatrici che avranno il compito di portare più avanti possibile la nazionale azzurra in questa manifestazione per ottenere i punti che mancano nel ranking internazionale che saranno decisivi per qualificare le azzurre ai prossimi giochi Olimpici.