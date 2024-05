Nazionale Maschile: a Cavalese arrivano altri big

Il collegiale vedrà, dunque, coinvolti altri 14 atleti che si uniranno ai 16 già convocati del tecnico azzurro.

Questi gli atleti convocati da giovedì 9 maggio-

Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Marco Vitelli, Damiano Catania (Allianz Milano); Marco Falaschi (Pallavolo Padova); Lorenzo Sala (Gioiella Prisma Taranto); Gabriele Di Martino (Mint Vero Volley Monza); Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Francesco Sani (Rana Verona); Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Giulio Magalini, Gabriele Laurenzano (Itas Trentino). Questi ultimi cinque atleti arriveranno in Val di Fiemme il 10 maggio.

Lo staff azzurro-

1° Allenatore Ferdinando De Giorgi, Assistente Allenatore Vincenzo Fanizza (Staff Under 22), Assistente Allenatore Mario Di Pietro (Staff Under 22), Preparatore Atletico Oscar Berti (Staff Under 22), Medico Marco Penza, Fisioterapista Fabio Rossin, Scoutman Annalisa Pinto (Staff Under 22), Team Manager Enrico Cecamore (Staff Under 22).