Nazionale Femminile: ancora una bella Italia contro la Svezia

PIACENZA - La nazionale italiana femminile ha replicato il risultato di ieri, battendo di nuovo la Svezia 3-0 (25-17, 25-22, 25-20) davanti ai 2358 spettatori del PalaBancaSport, per un incasso totale di 35.000 euro. Quella di stasera ha rappresentato l'ultimo impegno prima della partenza per Antalya (Turchia), fissata per domenica 12 maggio. Le azzurre, che nel torneo internazionale si giocheranno la qualificazione olimpica, troveranno sulla loro strada nella prima settimana: Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia. Dopo Novara anche questa sera Julio Velasco ha utilizzato l'incontro amichevole per utilizzare quasi tutte le giocatrici a sua disposizione, in particolar modo chi ieri aveva trovato meno spazio.

Come formazione iniziale il ct tricolore ha schierato Cambi in palleggio, opposto Antropova, schiacciatrici Nervini e Omoruyi, centrali L. Nwakalor e Bonifacio, libero Fersino.

Nel primo set l'Italia ha impiegato pochi scambi a prendere il comando (9-5), trovando subito un buon ritmo in attacco (13-8). Antropova e compagne hanno controllato agilmente il parziale (22-15) e si sono imposte (25-17). Al rientro in campo la nazionale tricolore si è presentata con la diagonale formata dalla coppia Francesca Bosio-Syliva Nwakalor e Ilaria Spirito libero. A differenza del parziale precedente, le ragazze di Velasco hanno trovato più difficoltà ad allungare (12-8) e la Svezia è riuscita a tenersi a contatto (14-11). Per lunghi tratti l'Italia

ha difeso un buon margine sulle avversarie, ma nel finale è tornato tutto in discussione (23-22). Un bell'attacco di Piva ha permesso alle azzurre di portarsi sul (24-22), poi un errore svedese ha chiuso la questione sul (25-22).

Bonifacio e compagne hanno tentato subito di indirizzare il terzo set (10-6) e le svedesi hanno fatto a replicare (14-9). La nazionale tricolore ha respinto ogni tentativo (18-14) e senza alcun rischio ha portato a casa il match (25-20).

Al termine dell'incontro le due squadre hanno disputato un ulteriore set, vinto dalle azzurre (25-16).

Le parole di Sara Bonifacio-

« Con queste due gare abbiamo avuto modo di testare tutto il lavoro fatto in palestra nelle ultime settimane. Sono arrivate due vittorie che ci danno ancora più carica in vista della Volleyball Nations League. Siamo molto cariche e ambiziose, sappiamo che la VNL qualificherà all'Olimpiade e in questo momento è il nostro grande obiettivo. Possiamo ancora crescere tanto, ovviamente, non siamo ancora nemmeno al completo. Quello che siamo state in grado di mettere in campo rappresenta un inizio positivo, dal quale partire

per trovare il nostro gioco ».

Le parole di Camilla Mingardi-

« Sono davvero molto contenta per queste due vittorie nette, a noi serviva provare un po' di cose in vista della prima tappa della VNL. Tutte siamo riuscite a giocare, trovando un po' di spazio in vista della prima tappa in Turchia. Alcune ragazze hanno lavorato 5 settimane, mentre altre si sono aggiunte dopo in collegiale, però penso che ci sia già una buona intesa. Nel gruppo c'è tanta voglia di lavorare, tutte abbiamo in testa lo stesso obiettivo ».

IL TABELLINO-

ITALIA - SVEZIA 3-0 (25-17, 25-22, 25-20)

ITALIA: Cambi 2, Omoruyi 9, L. Nwakalor 4, Antropova 4, Nervini 6, Bonifacio 10. Fersino (L). Piva 2, Mingardi 4, Bosio 1, Degradi 5, Akrari 1. N.e: Sartori e Bosetti. All. Velasco

SVEZIA: Haak A. 9, Nilsson 8, Lindberg 10, Lazic 10, Andersson 5, Julevik 3. Andersson N (L). Malm, Gustafsson, Brink. N.e: Van Leusen, Lindberg P., Haak A., Broberg. All. Bregoli

ARBITRI: Cerra e Stellato

Durata Set: 22', 19', 27'. Tot: 69'

Italia: 2 a, 6 bs, 6 m, 18 et.

Svezia: 3 a, 11 bs, 6 m, 25et.