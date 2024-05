Nazionale Maschile: gli azzurri di De Giorgi all'esame Serbia

CAVALESE (TRENTO)- Giorno di vigilia dell'esordio della nazionale di De Giorgi nella stagione che dovrà condurre alla qualificazione per Parigi 2024. Gli azzurri, domani alle 21.00 affronteranno la Serbia nella prima amichevole stagionale presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese. Lunedì alle 20.30 sera il bis contro la Turchia nello stesso impianto. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Rai Sport. Il programma di incontri ufficiali si aprirà ufficialmente questa sera con la gara tra Serbia e Turchia. Il commissario tecnico, che sta allenando in questi giorni un gruppo allargato di trenta atleti avrà dunque la possibilità di testare lo stato di forma dei suoi ragazzi in vista del fondamentale impegno della Volleyball Nations League, dodici partite che saranno il crocevia per la qualificazione degli azzurri ai Giochi Olimpici di Parigi; come noto infatti sarà importante affrontare il torneo internazionale nel migliore dei modi per conquistare i punti necessari alla matematica qualificazione alla rassegna a cinque cerchi

Le parole di Francesco Recine-

Abbiamo iniziato a lavorare due settimane fa con un gruppo un po’ ristretto e senza i nostri compagni che sono stati impegnati nelle varie competizioni fino alle fasi conclusive, ma sono stati comunque giorni di lavoro intenso con poco riposo; ora però ci siamo davvero tutti e il livello di sta alzando giorno dopo giorno in vista di queste prime due amichevoli che ci daranno i primi feedback sul nostro stato di preparazione. Serbia e Turchia sono davvero due ottime squadre che non hanno bisogno di molte presentazioni con giocatori di esperienza, molti dei quali giocano nel nostro campionato o lo hanno fatto in passato. Saranno due amichevoli chiave in vista di questa VNL che mai come quest’anno sarà fondamentale per il prosieguo della nostra stagione. Dovremo affrontare l’impegno senza ansia, consci dell’importanza di ogni singola partita, ma giocando con la consapevolezza che sarà importante crescere e migliorare giorno dopo giorno. Abbiamo l’obiettivo di mantenere standard elevati con costanza avendo ben chiaro il nostro obiettivo”.

Recine poi conclude parlando delle sue aspettative personali: “Le Olimpiadi sono il sogno di ogni sportivo e farò di tutto per farmi trovare pronto tutte le volte che sarò chiamato a dare il mio contributo; ho iniziato il mio percorso con questo gruppo e mi farebbe piacere chiudere il cerchio e questo ciclo olimpico. Per me sarebbe gratificante ».



LE DESIGNAZIONI ARBITRALI –

11 maggio 20:30: SERBIA-TURCHIA: 1° Sabia, 2° Pozzato

12 maggio 21:00: ITALIA-SERBIA: 1° Giglio, 2° Sabia

13 maggio 20:30: ITALIA-TURCHIA: 1° Pozzato, 2° Pernpruner

Le rose di Serbia e Turchia-

SERBIA-

2 Kovacevic Uros - Schiacciatore

3 Kapur Milorad - Libero

6 L Ristic Vukasin -Libero

7 Krsmanovic Petar - Centrale

8 Ivovic Marko - Schiacciatore

9 Jovovic Nikola - Palleggiatore

10 Kujundzic Miran - Schiacciatore

12 Peric Pavle - Schiacciatore

14 Atanasijevic Aleksan - Opposto

15 Masulovic Nemanja - Centrale

16 Luburic Drazen - Opposto

18 Podrascanin Marko - Centrale

21 Todorovic Vuk - Palleggiatore

29 Nedeljkovic Aleksan - Centrale

Allenatore: Igor Kolakovic

TURCHIA-

1 Gurbuz Kaan – opposto

5 Matic Mert - centrale

6 Bostan Arda – palleggiatore

7 Savas Vahit Emre – centrale

8 Subasi Burutay – schiacciatore

9 Mandiraci Efe – schiacciatore

10 Eksi Arslan – palleggiatore

12 Lagumdzija Adis – opposto

14 Gunes Faik Samed – centrale

15 Lagumdzija Mirza – schiacciatore

17 Yenipazar Murat – palleggiatore

19 L Bayraktar Berkay - libero

20 Bayram Efe – schiacciatore

30 Aydin Yasin – schiacciatore

53 L Done Volkan - libero

77 Bulbul Bedirhan – centrale

Allenatore: Cedric Enard