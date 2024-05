L’Italia è imballata, ma i giovani ci sono

L’ Italia parte con un tie break , ma spera di trovare presto lo smalto dei giorni migliori. Il test con la Serbia si chiude con un 3-2 (23-25 33-31 20-25 25-20 15-11) con una squadra che deve trovare il suo ritmo e che riesce a tenersi aggrappata alla partita con i suoi giovani: Alessandro Bovolenta e l’esordiente Luca Porro . Un test vero per capire subito su cosa bisogna lavorare. A Cavalese la squadra azzurra entra in campo con il suo sestetto titolare, quello che ha scritto la storia di questi ultimi anni. Dall’altra parte c’è una Serbia che ha la stessa urgenza: trovare in fretta gli automatismi che serviranno per costruire un ranking che dia il via libera per le Olimpiadi. L’Italia sa di avere più margini, se si mette a fare calcoli, vista la graduatoria Fivb attuale. Però il ct Ferdinando De Giorgi e i vertici federali hanno deciso che non si può fare calcoli.

Miglior sestetto per De Giorgi: ci pensano i giovani a risollevare l'Italia

Meglio buttare la calcolatrice e giocarsela fino in fondo. È per questo che il tecnico pugliese sceglie il miglior sestetto possibile con dentro anche i reduci dalla conquista della Champions League, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. Dall’altra parte della rete ci sono vecchie conoscenze del campionato italiano come Aleksandar Atanasijevic, opposto di razza, e Marko Podrascanin, anche lui protagonista con Trento nella finale di Antalya. La Serbia parte senza timori reverenziali e controlla il set fino 12-14, poi l’Italia cresce in battuta e gli equilibri cambiano. Ma non basta perché la Serbia è, storicamente, squadra rognosa. Formazione che altre volte è stata capace di fare molto male; basti pensare ai quarti del Mondiale 2018. E visto che i serbi hanno nel dna la capacità di sorprenderci. Il finale di primo set è tutto all’insegna della loro rimonta. Una rimonta chiusa sul 23-25. Primo segnale, primo appunto di lavoro: non si può calare il ritmo neanche in amichevole. Secondo appunto di lavoro: la squadra ha bisogno di giocare di più insieme per ritrovare gli automatismi a occhi chiusi che sono fondamentali per la gestione dei dettagli.

Il secondo set conferma tutto. Gli azzurri stanno ritrovando gli automatismi e i serbi non ci stanno a fare la parte degli sparring partner e restano attaccati al set sfruttando le doti di uomini come Ivocic e Kujundzic. Nei momenti topici per ora l’Italia fatica a passare con il suo attacco. Ed è sofferenza contro una Serbia che non molla e si spinge fino al 31-31 macina set point. Gli azzurri tremano, ma reggono e questo è il secondo segnale importante della serata di Cavalese. Eppure la Serbia non è disposta a concedere nulla e il terzo set diventa subito in salita, fino a sei punti di svantaggio. De Giorgi sprona, poi manda in campo i più giovani. Entra anche Luca Porro che fa subito ace. Dentro anche Alessandro Bovolenta. Ed è con i giovani che l’Italia si rifà sotto si conquista il diritto a disputare il quinto set e vincere la partita. Questa sera nuova amichevole, contro la Turchia alle 20.30 sempre a Cavalese e diretta su RaiSport.