Starting Six: Giannelli affilano le armi per la VNL

ROMA- Starting Six ci proietta nel numero odierno nella lunga estate azzurra iniziata per la nazionale di Fefè De Giorgi con l’amichevole con la Serbia, arrivata dopo un lungo e proficuo periodo di preparazione a Cavalese. Azzurri ovviamente ancora imballati ma capaci di ottime trame di gioco, capaci di lottare su tutti i palloni, di rimontare per due volte allo svantaggio prima di imporsi al tie break. Le buone indicazioni per il CT non sono mancate, compreso l’esordio assoluto in azzurro per lo schiacciatore di Padova Luca Porro.

E’ stato questo il primo passo verso l’esordio in Volleyball Nations League che quest’anno avrà un’importanza di maggiore rilevanza rispetto al passato in quanto regalerà, nella fase a gironi , i punti nel ranking internazionale che servirà ad assegnare gli ultimi pass per il torneo olimpico. Il traguardo sarà l’ambito premio per le nazionali che otterranno prima delle finali saranno meglio piazzate. Gli azzurri devono difendere l’attuale terzo posto a partire dalla prima week in programma, a partire dal 22 maggio, a Rio de Janeiro nel quale la nostra nazionale sfiderà nell’ordine Germania, Iran, Giappone ed il Brasile.

Match&Play ci ricorda che i due beachers, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, sono stati i primi azzurri della pallavolo a conquistare la qualificazione per Parigi 2024 in virtù dei punti conquistati nei tornei del Beach Pro Tour. Per Paolo, da anni sulla breccia, sarà la quarta Olimpiade, mentre Samuele guarda con fiducia all’esordio assoluto alle Olimpiadi

In Talent Scout il direttore tecnico del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza ci presenta BigMat le finali nazionali giovanili nelle diverse categorie.