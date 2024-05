VNL: per l'Italia pesante ko con la Polonia

Come formazione iniziale il ct Velasco ha schierato Bosio in palleggio, opposto Antropova, schiacciatrici Omoruyi e C. Bosetti, centrali Bonifacio e Danesi, libero Fersino.

Dopo un avvio complicato (1-5) l'Italia ha prontamente reagito e grazie a un muro efficace ha superato le avversarie (8-7). Bosio ha chiamato spesso in causa le centrali, mentre la Polonia è andata in difficoltà (19-16). Con pazienza e una fase di difesa organizzata le azzurre sono scappate sul (21-17). Le polacche, però, sono rientrate nel finale (23-22). L'Italia ha avuto a disposizione due set point (24-22), ma non è riuscita a sfruttare le occasioni (24-24). Ai vantaggi per altre due volte Danesi e compagne si sono giocate la palla per chiudere il parziale, senza tuttavia chiudere (26-26). Non altrettanto ha fatto la Polonia che ha sfruttato la prima chance a disposizione (26-28).

Nella seconda frazione, dentro Degradi per Omoruyi, le due squadre sono state a lungo a contatto (12-12), poi Stysiak si è fatta sentire in attacco, permettendo alle compagne di allungare (13-17). Le azzurre, nonostante le difficoltà, ce l'hanno messa tutta per restare a contatto (18-21) e nelle fase finali un ace di Antropova

ha permesso all'Italia di arrivare sul (23-24), prima del successivo errore al servizio che ha consegnato alla Polonia la seconda frazione (23-25).

Nel terzo le ragazze di Velasco si sono portate al comando, mostrando buone cose (15-12). Le azioni successive hanno visto un sostanziale equilibrio, finchè sul (18-18) la Polonia ha prodotto un lungo break (18-22) che di fatto ha chiuso la partita (21-25).

Le parole del commissario tecnico Julio Velasco-

« Nel primo set abbiamo iniziato molto tesi e siamo andati sotto 1-5. Con il proseguire del gioco abbiamo guadagnato qualche punto, però nel finale siamo incappati in degli errori che hanno permesso alla Polonia di vincere il set. Quello è stato un vero peccato, bastava qualche errore in meno. In generale nel secondo e terzo parziale abbiamo faticato nella correlazione muro-difesa. La Lukasik, come l'anno scorso nella qualificazione olimpica, è stata molto efficace e noi non siamo riusciti a fermarla. Dobbiamo assolutamente migliorare la capacità di adattarci alle situazioni di gioco. Bisogna crescere dal punto di vista tattico e in particolare nelle fasi di difesa e contrattacco c'è da migliorare. Domani mattina analizzeremo bene la Polonia per capire nel dettaglio cosa ha funzionato e cosa no, poi ci concentreremo sulla Germania che sicuramente è un'avversaria da non sottovalutare".

Le parole di Francesca Bosio-

« Nei primi due set credo che le cose positive non siano mancate, abbiamo mostrato un buon livello, anche se ovviamente non siamo al top. Il rimpianto è per il primo set quando eravamo saldamente avanti e poi siamo state rimontate. La partita ha seguito un po' lo stesso copione, tanti errori nostri, mentre le cose sulle quali abbiamo lavorato sono venute meno.

Dobbiamo ripartire dagli spunti positivi, per quasi tutta la partita ce la siamo giocata alla pari. Il dispiacere più grande è per il parziale d'apertura, dovremo riguardarlo e capire soprattutto nel momento di chiudere cosa non è andato. Non ci dobbiamo comunque abbattere, da domani si riparte cariche in vista delle prossime sfide ».

Il tabellino-

ITALIA - POLONIA 0-3 (26-28, 23-25, 21-25)

ITALIA: Bosio 2, Bonifacio 8, C. Bosetti 10, Antropova 16, Danesi 10, Omoruyi 2, Fersino (L). Spirito, Degradi 9, Cambi, Mingardi. N.e: Nervini, Akrari, L. Nwakalor (L). All. Velasco

POLONIA: Medrzyk 11, Alagierska 4, Wenerska 3, Lukasik 10, Korneluk 12, Stysiak 18, Szczyg?owska (L). Ga?kowska 1, Piasecka 1, Kowalewska. N.e: Witkowska, ?ysiak (L), Pacak, Damaske. All. Lavarini

Arbitri: Simonovska (MNE) e Grass (BRA)

Durata Set: 27', 25', 26' Tot:78’

Italia: 2 a, 8 bs, 11 mv, 22 et.

Polonia: 4 a, 8 bs, 9 mv, 14 et.