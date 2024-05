Starting Six: gli azzurri in Brasile a caccia di vittorie

ROMA- Starting Six al maschile del venerdì è interamente dedicata alla trasferta brasiliana della nazionale di De Giorgi che nella VNL cerca i punti per il ranking che serviranno per staccare il pass per Parigi 2024. Gli azzurri volano oltreoceano per affrontare nell’ordine, nella prima week, Germania, Corea del Sud, Giappone e Brasile le avversarie, tutte di buon livello tecnico che gli azzurri si ritroveranno di fronte. L’Italia nelle dopo le due positive amichevoli contro Serbia e Turchia, ha messo in mostra una condizione crescente. Giannelli e compagni hanno sofferto qualche difficoltà a mettere in moto i muscoli nella prima uscita, dopo il lungo periodo di preparazione a Cavalese, con la Serbia, sono apparsi nettamente più sciolti contro la Turchia partita nella quale il gioco è sembrato più fluido e le intese più rodate. Il CT ha testato la condizione di tutti alternando gli uomini a sua disposizione e regalando a gioia dell’esordio al libero Laurenzano e a Luca Porro contro la Serbia e a Sani nella seconda partita.