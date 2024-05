Starting Six: un' Italia che deve crescere !

ROMA- Pasquale Di Santillo, nella puntata odierna di Starting Six dedicata alle donne, ripercorre attraverso le immagini le prime due partite delle azzurre di VNL giocate ad Antalya. Un’Italia non ancora in condizione, si è prima arresa alla Polonia in tre set e poi ha battuto, ma non senza soffrire la Germania, dominando i primi due set per poi ricadere in tante difficoltà nel terzo parziale. Il risveglio nel quarto, arrivato con le tedesche in vantaggio, ha rimesso le cose a posto, evitando un tie break che sarebbe stato oltremodo pericoloso. Molto c’è però ancora da fare e da costruire per la nostra nazionale in attesa che arrivino in gruppo le tante big che non hanno preso parte alla trasferta turca.