VNL: l'Italia ritrova condizione e giocate e travolge la Bulgaria

Domani l'Italia chiuderanno la prima settimana della VNL, affrontando le campionesse d'Europa della Turchia (ore 19 italiane, diretta su DAZN e VBTV), in quello che sulla carta è l'impegno più duro della pool di Antalya.

L'Italia si è schierata in campo con Cambi in palleggio, opposto Antropova, schiacciatrici C. Bosetti e Nervini, centrali Bonifacio e Akrari, libero Spirito. Alice Degradi è stata tenuta a riposo e ha indossato la maglia di secondo libero.

Nel primo set tra le azzurre si sono messe in evidenza Bonifacio a muro e Antropova in attacco (7-3). L'attacco italiano è andato a segno a ripetizione, bene anche Bosetti e Nervini (13-3), mentre il muro bulgaro non è mai riuscito a incidere (17-7). Le ragazze di Velasco hanno continuato a spingere e il parziale si è chiuso con un perentorio (25-11).

Diverso l'andamento della seconda frazione, l'Italia ha commesso alcuni errori e la Bulgaria si è portata avanti (6-9). La reazione azzurra è valsa il pareggio sul (10-10), ma le avversarie hanno controreplicato (13-15). L'attacco italiano ha faticato ad essere incisivo, al contrario della fase difensiva che ha consentito alle ragazze agganciare nuovamente le bulgare (17-17). L'equilibrio è proseguito fin sul (22-22), quando un'azione molto combattuta è stata chiusa da Omoruyi (dentro per Nervini) e l'Italia ha trovato la fuga decisiva (25-22).

Nella terzo set, confermata Omoruyi per Bosetti, la formazione tricolore ha provato subito l'allungo (6-3), ma in un primo momento la Bulgaria ha risposto (7-7). All'Italia sono comunque bastate poche azioni per spegnere le resistenze delle avversarie (14-10). Una volta guadagnato il vantaggio Cambi e compagne non hanno concesso più opportunità di rientro alla Bulgaria e il match è terminato con il punteggio di (25-19).

IL TABELLINO-

ITALIA - BULGARIA 3-0 (25-11, 25-22, 25-19)

ITALIA: Cambi 6, Bosetti 5, Bonifacio 13, Antropova 18, Nervini 7, Akrari 7, Spirito (L). Fersino, Omoruyi 4. N.e: Bosio, Mingardi, Danesi, L. Nwakalor, Degradi (L). All. Velasco

BULGARIA: Yordanova 10, Saykova B. 3, Stoyanova 1, Paskova 6, Krivoshiyska 4, Barakova 2, Pashkuleva (L). Becheva, Guncheva, Dudova 14, Rachkovska 1, Todorova (L), N.e: Saykova A., Nikolova. All. Micelli

ARBITRI: Simonovic (SUI) e Akinci (TUR)

Durata Set: 17', 27', 26' Tot: 69'

Italia: 6 a, 4 bs, 9 mv, 15 et.

Bulgaria: 4 a, 7 bs, 5 mv, 21 et.