Nazionale Femminile: le big azzurre tornano in gruppo

MILANO- Subito al lavoro la nazionale femminile che, dopo le belle prestazioni ad Antalya nella 1a week di Volleyball Nations League, tornerà da domani ad allenarsi al Centro Pavesi di Milano ritrovando nel gruppo le atlete che non sono partite per la Turchia, le protagoniste della Finale di Champions League, alle quali è stata concessa una settimana in più di riposo. Il collegiale terminerà venerdì, per domenica 26 maggio, invece, è fissata la partenza per la seconda tappa della VNL che si disputerà a Macao (28 maggio – 2 giugno).