Starting Six: l'Italia a Rio cerca i punti ranking

ROMA- Starting Six si tuffa, con il commento di Pasquale Di Santillo, nella trasferta brasiliana della nazionale di De Giorgi per la prima week di Volleyball Nations League. Un appuntamento attesa che dovrà servire agli azzurri per conquistare punti pesanti per il ranking in vista della qualificazione per Parigi. Esordio per Giannelli e compagni mercoledì 22 contro la Germania e poi le sfide con Iran, Giappone e Brasile, avversarie difficili ma alla portata della nostra nazionale che, anche alla luce di quanto visto nelle amichevoli con Serbia e Turchia, arriva a questo appuntamento serena e consapevole nei propri mezzi.

In Match&Play Riccardo Sbertoli, che ha ritrovato la migliore condizione fisica dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, intervistato da Fabrizio D’Alessandro ci racconta le sensazioni precedenti l’esordio sottolineando che lui, come tutti i suoi compagni raddoppieranno gli sforzi per onorare la maglia azzurra.

Talent Scout apre la finestra sulle BigMat Final Under 19. A San Giustino, in Umbria, ha trionfato, cucendosi lo scudetto sulle maglie la Vero Volley Monza che in finale, nel derby con i Diavoli Powervolley Milano si sono imposti 3-1 in rimonta. Con lo stesso risultato Modena Volley ha vinto la finale per il terzo posto contro il Volley Treviso.