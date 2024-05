Starting Six: super Italia ad Antalya

ROMA- Starting Six di questo lunedì ci riporta ad Antalya dove la squadra di Velasco ha centrato tre vittorie in quattro partite nella prima week di VNL conquistando punti fondamentali per il ranking e per la corsa alla qualificazione Olimpica. Un Italia in crescendo quella vista prima uscita stagionale, iniziata con la sconfitta con la Polonia, il sofferto successo contro la Germania, la netta vittoria sulla Bulgaria e soprattutto l’impresa di superare la Turchia padrona di casa e Campionessa d’Europa in carica, davanti ad 11000 spettatori, grazie ad una prestazione perfetta nonostante la squadra di Santarelli giocasse al gran completo e l’Italia ancora senza le protagoniste della Finale di Champions League. Il gruppo si ricompatterà in vista della 2° week che vedrà le azzurre protagoniste a Macao in Cina dal 29 maggio nella quale affronteranno Francia, la Repubblica Domenicana, Brasile e Cina.