Nazionale Maschile: esordio vincente dell'Italia contro la Germania

Nella vittoria di oggi da segnalare il buon ingresso di Porro, autore di 3 punti, al suo esordio in un torneo internazionale con la seniores, il ritorno in campo di Simone Anzani e i 14 punti di Michieletto, best scorer della gara.



Nel primo set De Giorgi manda in campo il 6+1 fomato da Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Russo al centro e Balaso libero.

Il primo punto della gara lo firma Michieletto al servizio, suo l’ace che apre la stagione azzurra in Volleyball Nations League. Fromm e Kaliberda formano la coppia di schiacciatori per la Germania, al centro Kraage e Maase, in palleggio il nuovo palleggiatore di Taranto Zimmermann in diagonale con John, libero Graven. Azzurri bravi a mettere in difficoltà subito al servizio la ricezione tedesca, l’ace di Russo vale il 5-1. Fromm prova ad accorciare le distanze, suo il punto numero quattro con l’Italia avanti di tre lunghezze. Michieletto arriva più in alto del muro tedesco e interrompe l’avanzata avversaria, 9-5. La Germania trova aggancio e sorpasso, l’ace di Krage vale l’11-10 per i tedeschi avanti per la prima volta con gli azzurri bravi a ritrovare la parità e ribaltare subito la situazione con Michieletto, Romanò e Russo 14-11. La Germania prova a giocare dal centro, il primo tempo di Kraage vale il 17-15 con i tedeschi che provano tenere la scia degli azzurri. Michieletto vincente ancora al servizio, suo il 22-18 a favore dell’Italia in un primo set chiuso sul 25-21 dal mani out di Lavia



Nessun cambio nel secondo set per entrambe le squadre, l’Italia comincia bene portandosi sul 3-1, trovando il massimo vantaggio sul 7-3. Fromm, miglior realizzatore tra i tedeschi nel primo set, mette a terra il quarto punto per la Germania con gli azzurri avanti 7-4. Il muro di Romanò ferma l’attacco tedesco, Italia avanti 9-6, lo stesso Romanò a segno in attacco per il 10-6. Bohme, entrato nel corso del secondo set, mette a segno il dodicesimo punto tedesco con gli azzurri avanti di quattro lunghezze 16-12. Le lunghezze di vantaggio diventano 6 sul punteggio di 19-13, vantaggio ben gestito dai ragazzi di De Giorgi che si portano sul set point con un brutto errore al servizio di Bohme 24-17. A chiudere il set ci pensa Romanò per il 25-18 conclusivo.



Cambi tra i tedeschi, coach Winiarski manda in campo Brand per Kaliberda. Il set si apre con i tedeschi avanti 3-1, bravi ad aumentare il vantaggio sul 8-3. De Giorgi manda in campo Luca Porro, al suo esordio in una competizione internazionale con la seniores, per Lavia. L’Italia prova a pareggiare i conti, l’ace di Giannelli vale il sesto punto per gli azzurri a tre lunghezze dai tedeschi. Porro a segno per il punto numero 11 dell’Italia contro i 14 della Germania ma l’errore in attacco di Romanò concede ai tedeschi il 16-11. Germania che allunga il vantaggio sul 19-13. Porro ancora a segno, firma il punto numero 15 e porta l’Italia a quattro lunghezze dai tedeschi. Torna in campo Anzani, dentro al posto di Galassi sul 20-16 per la Germania. L’Italia continua a macinare punti cercando l’aggancio, Giannelli porta a tre le lunghezze di distacco, il muro di Russo accorcia ancora 23-21 coi tedeschi sempre avanti nel corso del terzo parziale. Michieletto prima accorcia poi pareggia i conti sul 23-23 con un break di 4-0 per l’Italia. Azzurri al match point grazie ad un tocco a muro dei tedeschi su attacco di Michieletto 24-23. L’Italia porta a casa il 3-0 chiuendo 25-23.

I PROTAGONISTI-

Simone Giannelli (Italia)- « Siamo stati bravi nel terzo set a capovolgere la situazione, siamo stati bravi a star li, a giocare, ad andare avanti senza lasciar perdere il set, siamo stati compatti e questo dobbiamo portarci avanti. Abbiamo dovuto giocare diverse azioni lunghe, abbiamo buoni margini di miglioramento dal punto di vista tecnico sia sul side out, sulla battuta e sul muro, questo dobbiamo continuare a far meglio. Era la prima partita dobbiamo rodarci tutti quanti, dobbiamo ricominciare a pensare tutti quanti insieme come giocare bene a pallavolo ma è normale, era la prima partita, vincere non è mai scontato, avanti alla prossima. Abbiamo una missione, e sappiamo tutti quale è, come tale sappiamo che non è facile, non diamo per scontato nulla, avremo avversarie tutte molto toste, pensiamo una partita alla volta ».



Luca Porro (Italia)- « Ingresso in campo di oggi è stato un momento molto speciale che ricorderò sicuramente per tutta la mia vita. Ero molto emozionato, soprattutto quando sono entrato per la prima volta in un palazzetto storico come questo. È sempre una grande emozione, però cerchiamo sempre di essere più concentrati possibile. Siamo stati bravi, la squadra è stata brava a recuperare l'ultimo set, a non mollare ma soprattutto a crederci e poi l'abbiamo portata a casa. Loro sono calati, siamo stati bravi noi a sfruttare il loro calo negli ultimi punti del match, l'importante era portarla a casa soprattutto con un 3-0 per il ranking. Molto importante, sono molto felice. La preparazione a livello di squadra sta andando molto bene, ci stiamo allenando secondo me con un livello altissimo, intensità altissima, il gruppo si è amalgamato bene, io parlo da nuovo, sono tutti dei bravi ragazzi, quindi è molto semplice fare gruppo con loro. Siamo felici, ora continuiamo, non abbiamo fatto ancora niente, continuiamo così. Sicuramente non si può nascondere che l'obiettivo è qualificarsi alle Olimpiadi, una volta raggiunto quell'obiettivo, se lo raggiungeremo, penseremo al resto ».



Daniele Lavia (Italia)-« Abbiamo rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Siamo stati bravi a rimanere in partita, soprattutto nel terzo set in cui eravamo tanto sotto. I ragazzi che sono entrati da fuori ci hanno dato veramente una grossa mano, siamo felici della vittoria di squadra perchè è una vittoria veramente di tutto il gruppo. Sarà una VNL difficile perché comunque tante squadre devono ancora centrare la qualificazione olimpica, compresa noi. Abbiamo avuto poco tempo per ritrovare il ritmo, oggi un pò si è visto. Abbiamo avuto un pò di difficoltà, non nell'approccio, perché secondo me l'approccio è stato quello giusto, ma proprio nello stare insieme a livello di intesa. Col passare del tempo tornerà. La forza del gruppo è sempre stata l'arma in più di questa squadra, e sempre lo sarà ».

Il tabellino-

ITALIA - GERMANIA 3-0 (25-21, 25-18, 25-23)-

ITALIA: Michieletto 14, Giannelli 5, Galassi 1, Lavia 8, Romanò 13, Russo 10, Balaso (L), Porro 3, Anzani 0. N.e. Recine, Sbertoli, Sanguinetti, Bovolenta, Laurenzano (L). All. De Giorgi

GERMANIA: Fromm 13, Kaliberda 2, John 7, Zimmermann 0, Krage 6, Maase 8, Graven (L), Reichert 0, Peter 0, Brand 2, Böhme 2. N.e. Kunstmann (L), Goralik, Burggräf. All. Winiarski.

ARBITRI: Mokry Juraj (SVK), Ortiz Hector (PUR)

Durata set: 25’ , 28’ , 27’. Tot: 81’

Italia : 4 a, 16 bs, 6 mv, 22 et.

Germania : 4 a, 15 bs, 5 mv, 21 et.

RISULTATI E CALENDARIO DELLA 1a WEEK-

Pool 1 (Antalya, Turchia)

Bulgaria - Francia 0-3 (21-25, 24-26, 14-25)

Turchia - Canada 1-3 (25-17, 23-25, 21-25, 21-25)

Olanda – Slovenia Olanda - Slovenia 2-3 (33-31, 22-25, 25-20, 21-25, 25-27)

USA – Polonia 0-3 (22-25, 15-25, 24-26)

23.05 ore 13.00 Slovenia – Francia



23.05 ore 16.00 Canada – Polonia



23.05 ore 19.00 Turchia – Olanda



24.05 ore 13.00 Bulgaria – Canada



24.05 ore 16.00 Francia – USA



24.05 ore 19.00 Olanda – Polonia



25.05 ore 13.00 Slovenia – Canada



25.05 ore 16.00 Turchia – Francia



25.05 ore 19.00 Bulgaria – USA



26.05 ore 13.00 Slovenia – Polonia



26.05 ore 16.00 Turchia - USA



26.05 ore 19.00 Bulgaria – Olanda



Pool 2 (Rio De Janeiro, Brasile)



Argentina – Giappone 1-3 (26-24, 22-25, 23-25, 19-25)



Cuba – Brasile 3-1 (25-23, 27-29, 25-21, 25-21)



Italia – Germania 3-0 (25-21, 25-18, 25-23)



23.05 ore 02.00 Iran – Serbia



23.05 ore 19.00 Cuba – Germania



23.05 ore 22.30 Giappone – Serbia



24.05 ore 02.00 Argentina – Brasile



24.05 ore 19.00 Cuba – Giappone



24.05 ore 22.30 Iran – Italia



25.05 ore 02.00 Serbia – Brasile



25.05 ore 19.00 Giappone – Italia



25.05 ore 22.30 Argentina – Germania



26.05 ore 02.00 Cuba – Iran



26.05 ore 15.00 Brasile – Italia



26.05 ore 19.00 Serbia – Germania



26.05 ore 22.30 Iran – Argentina