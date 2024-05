VNL: Velasco convoca Egonu e le altre big

ROMA - Manca poco alla paartenza delle azzurre per la seconda week di Volleball Nations League che si svolgerà a Macao in Cina. Julio Velasco ha scelto le 14 che partiranno domenica 26 maggio per la destinazione asiatica. Nel gruppo ritornano Egonu e le altre tenute a riposo dopo la Finale di Champions League.

Danesi e compagne esordiranno in Cina mercoledì 29 maggio con la Francia (ore 10 italiane), per poi affrontare il 30 maggio la Repubblica Dominicana (ore 06.30), il 1° giugno il Brasile (ore 06.30) e nell’ultima sfida il 2 giugno le padrone di casa della Cina (ore 13.30).

In chiave qualificazione a Parigi 2024, grazie ai tre successi nella pool di Antalya, in particolare quello con la Turchia, le ragazze di Velasco si trovano al 5° posto del World Ranking con 343,79 punti, potendo contare su un consistente vantaggio nei confronti dell’Olanda (11esima, 286,67 pt.), al momento la prima delle formazioni escluse dai Giochi Olimpici.

Nella classifica generale della VNL 2024, invece, la nazionale tricolore occupa la 5a posizione con 3 vittorie e 9 punti.

Alla Final 8 accederanno le prime 7 della graduatoria finale, stilata al termine della fase a gironi, più la Thailandia in qualità di paese ospitante. Le Finali si disputeranno a Bangkok dal 20 al 23 giugno 2024.

Tutte le partite delle azzurre della VNL saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN.

Le convocate per Macao-

Monica De Gennaro, Sarah Fahr, Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano); Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano); Carlotta Cambi (Wash4green Pinerolo); Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci); Sara Bonifacio, Caterina Bosetti, Anna Danesi, Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara); Alice Degradi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia); Stella Nervini (Volley Bergamo 1991).

Le convocate per ruolo-



Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.



Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Myriam Sylla.



Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi (capitano), Sara Bonifacio, Sarah Fahr.



Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.



Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.



IL CALENDARIO DELLE AZZURRE NELLA 2a WEEK-

29 maggio, ore 10: Italia-Francia

30 maggio, ore 6.30: Repubblica Dominicana-Italia

1° giugno, ore 6.30: Brasile-Italia

2 giugno, ore 13.30: Italia-Cina