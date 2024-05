Starting Six: per l'Italia buona la prima

ROMA- La puntata di starting six viaggia con le telecamere fino a Rio De Janeiro dove gli azzurri, dopo aver superato la Germania, attende la sfida di stasera che la opporrà all’Iran nella seconda partita di Volleyball Nations League. Pasquale Di Santillo analizza la vittoria dell’esordio che ha visto i ragazzi di De Giorgi dominare i primi due set prima di un evidente calo nel terzo che li ha portati sull’orlo della sconfitta (13-19 per i tedeschi). Una grande reazione collettiva, che attesta anche la forza caratteriale del gruppo, e l’ingresso decisivo dell’esordiente Luca Porro e del ritrovato Simone Anzani, hanno rimesso la barra a dritta portando al prezioso 3-0 (per i punti ranking) finale.