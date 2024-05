Starting Six: Italia in Cina con Egonu e le big

ROMA- Starting Six al femminile ci introduce sulla trasferta cinese nella nazionale di Julio Velasco che, dopo le tre vittorie in Turchia, è chiamata a ripetersi a Macao nella seconda week che le vedrà affrontare nell’ordine Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e le stesse padrone di casa. Il gruppo, che tanto bene ha fatto ad Antalya, è stato integrato dalle sei giocatrici, tre di Conegliano (De Gennaro, Lubian e Fahr, e tre di Milano (Egonu, Orro e Sylla) che hanno disputato la finale di Champions League e che potranno far aumentare la qualità e offrire al CT maggiori alternative. Per Velasco naturalmente si ripropone il dilemma su chi schierare opposta fra Antopova ed Egonu, probabilmente il tecnico nella sua testa la soluzione definitiva già ce l’ha. Egonu, sembra essere leggermente avanti nelle gerarchie dell’allenatore ma molto dipenderà dal rendimento che le due offriranno in campo.

Match&Play analizza, alla luce del cammino sin qui tenuto dalle azzurre, le possibilità di qualificazione a Parigi 2024, che è l’obiettivo della nostra nazionale in questa VNL. Oggi l’Italia occupa il quinto posto nel world ranking, una posizione che non può ancora dare la certezza del pass olimpico ma che ci pone in una posizione di vantaggio. Nella classifica della VNL siamo attualmente al quinto posto. Alla Final eight, in programma dal 20 al 23 giugno, accederanno le prime sette più la Thailandia, paese organizzatrice.

Talent Scout ci porta con le immagini a Bormio per la BigMat Finals Under 16 che hanno visto il trionfo della Vero Volley Monza che ha superato in finale l’Imoco Volley San Donà. Solo terzo posto per le campionesse uscenti del Volleyrò Casal de Pazzi.