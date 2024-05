Starting Six: per l'Italia quattro su quattro

ROMA- Pasquale Di Santillo ed Eleonora D’Alessandro in Starting Six di oggi ci portano indietro di qualche giorno per analizzare insieme i trionfi azzurri nelle prima week di Volleyball Nations League nella quale l'italia di De Giorgi hanno vinto quattro partite su quattro, contro Germania, Iran, Giappone e Brasile, conquistando punti pesantissimi per il world ranking ma soprattutto dimostrando una solidità di squadra e l’ampiezza della rosa che lanciano segnali confortanti in vista degli impegni futuri. Particolarmente esaltante il successo sui carioca padroni di casa che gli azzurri hanno sconfitto al tie break dopo essere stati sotto per ben due volte. Da circoletto rosso il rientro di Simone Anzani e l’ingresso in campo, davvero molto positivo dei giovanissimi Alessandro Bovolenta e Luca Porro i quali, gettati nella mischia dal CT, hanno giocato grande sicurezza, come se in questo gruppo ci fossero da sempre.