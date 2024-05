De Gennaro: “L’azzurro mi emoziona ancora tanto”

Sarà fondamentale ottenere un successo pieno contro la formazione transalpina, considerato che per il ranking mondiale un successo 3-0 varrebbe 2,42 punti, mentre in caso di 3-0 o 3-1 si scenderebbe addirittura a 0,01 punti. Per il libero azzurro conta di più essere nel gruppo e dare la caccia al pass per le Olimpiadi. Perché Parigi è il sogno di una giocatrice che quest’anno ha vinto tutto, a 37 anni, con l’Imoco Conegliano e con le Olimpiadi ha un conto aperto.



De Gennaro, viene da una stagione incredibile. È stata la sua migliore annata?

"Personalmente non lo so, per la squadra è stata una grande stagione. Abbiamo vinto tutto. Più di così non si poteva fare".



È il momento di togliersi qualche soddisfazione anche alle Olimpiadi?

"Sono un po’ scaramantica. Prima viene la conquista del pass per i Giochi. Quindi dobbiamo fare un passo alla volta. Io e altre compagne siamo arrivate molto tardi e dobbiamo lavorare per trovare il ritmo giusto giocando insieme. Per arrivare alle Olimpiadi bisogna lavorare sodo, poi il risultato è il frutto di tanti fattori, tanti dettagli e un pizzico di fortuna non guasta".



Quali sono ricordi delle Olimpiadi a cui ha partecipato?

"La più bella è stata quella di Londra. Ero giovane, il Villaggio Olimpico fu un’emozione. A Rio la squadra era un mix di giovani e ragazze esperte. Ma non funzionò. A Tokyo siamo state sotto le aspettative. Parigi è l’occasione per rifarmi dell’ultima esperienza e vorrei una medaglia".



Qual è la difficoltà più grande per vincere un oro olimpico?

"Se lo sapessi avrei già risolto. Credo che una squadra che gioca da squadra abbia grandi chance".



Avrebbe mai pensato di lavorare con un grande tecnico come Julio Velasco?

"Per me è una grande scoperta e un momento di crescita importante".



Cosa si aspetta da questa settimana a Macao?

"Con la Francia sarò emozionatissima. Ma ho grandi attese anche per le partite con Brasile e Cina che ci posso aiutare a crescere e fare il punto sulla nostra preparazione e sul lavoro da fare".



Per lei questa è anche una sfida in famiglia. Suo marito, Daniele Santarelli, è il tecnico della Turchia, che ha vinto gli Europei, ed è tra le favorite a Parigi.

"Quando ci siamo salutati ci siamo fatti la promessa di rivederci in finale. Spero davvero di trovare la Turchia solo al fondo perché è una squadra ostica".



L’estate di riposo l’ha aiutata a tornare ancora più forte in questa stagione?

"Mi ha fatto bene riposarmi, anche se non era quello che volevo. Ma ho cercato di fare tesoro di quello che è successo".