Nazionale Femminile: Italia al gran completo travolge la Francia

MACAO (CINA)- Vittoria senza problemi per l'Italia nella prima sfida della seconda week di Volleyball Nations League 2024. Con tutte le titolari in campo le azzurre hanno fatto un sol boccone della Francia imponendosi con un largo ed eloquente 3-0 (25-15, 25-14, 25-14) conquistando altri punti importanti per implementare la classifica del world ranking e per vedere Parigi 2024 sempre più vicina.

Le azzurre non hanno commesso passi falsi e, come chiesto alla vigilia dal CT Velasco, si sono imposte 3-0 senza lasciare per strada nemmeno un set. Il successo, ottenuto nella prima delle quattro sfide in programma a Macao, ha permesso all'Italia di guadagnare 2,42 punti nel ranking mondiale, avvicinandosi ulteriormente alla qualificazione olimpica.

Domani le azzurre torneranno in campo per affrontare alle ore 6.30 italiane la Repubblica Dominicana. La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN e in streaming da VBTV.



L'Italia è scesa in campo alla Galaxy Arena con Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici C. Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro.

Nel primo set le ragazze di Velasco hanno imposto il proprio gioco, bene Danesi chiamata spesso in causa da Orro (8-4). Le azzurre hanno continuato a spingere e il vantaggio è cresciuto fin sul (13-5), quando le transalpine con delle buone difese hanno tenato di accorciare (13-9). Le azzurre hanno impiegato pochi scambi per ritrovare il ritmo (19-11) e nel finale, dentro Cambi-Antropova per Orro-Egonu, tutto è filato liscio (25-15).

Più equilibrato l'inizio della seconda frazione, l'attacco azzurro si è dimostrato meno efficace e le avversarie ne hanno approfittato (4-6). Sylla ha guidato la reazione dell'Italia (7-7) e le due squadre sono rimaste a contatto fin sul (11-9). Un buon turno in battuto di Egonu ha lanciato la fuga delle ragazze di Velasco (15-11), assolute padrone del campo nelle fasi successive (18-12). L'Italia non ha concesso alcuna opportunità di recupero alle francesi, in evidenza Bosetti, e il risultato è stato un perentorio (25-14).

Il copione si è ripetuto nel terzo set, dentro Fahr per Lubian, nel quale Bosetti e compagne hanno subito messo in chiaro le cose (8-4). Le azzurre hanno produtto un lunghissimo parziale (14-5) mostrando un'ottima pallavolo. Il monologo azzurro è proseguito sino alla fine del match (25-14) e per l'Italia è arrivata la quarta vittoria nella VNL 2024.

Le parole di Marina Lubian-

« Oggi era davvero importante non perdere alcun set, inoltre era la nostra prima partita tutte insieme e siamo molto contente di come sia andata. La cosa fondamentale era mantenere un buon ritmo e l'abbiamo fatto, poi logicamente ci aspettiamo che il nostro gioco durante questa settimana migliori sempre di più, l'inizio è stato senz'altro positivo. La stagione è stata veramente lunga, però, è sempre un onore ed è bellissimo ricominciare con la nazionale, avendo inoltre l''opportunità di scendere in campo con alcune compagne con cui giochi tutto l'anno. Domani ci aspetta un avversario di alto livello come la Repubblica Dominicana, credo comunque che in questa competizione nessuna formazione vada sottovalutata. Abbiamo già iniziato a studiare la squadra caraibica e c'è tanta voglia di ripetere contro di loro la buona prestazione di oggi. Stiamo affrontando la VNL con l'obiettivo di qualificarci alle Olimpiadi di Parigi 2024 e allo stesso tempo prepararci al meglio per quello che verrà. Prima otteniamo il pass olimpico e meglio è, però, secondo me non bisogna giocare con l'ansia di raggiungere quell'obiettivo. Dobbiamo pensare a fare bene una partita alla volta e il resto sono convinta verrà da sé ».



Le parole di Myriam Sylla-

« Quando sono scesa in campo quello a cui ho pensato, anzi quello che credo abbiamo ripensato tutte, è stato giocare la prima volta di nuovo tutte insieme. Avevamo tanta voglia di offrire a noi stesse e al nostro pubblico una prestazione convincente e così è stato. Non era facile, perché le emozioni erano tante, con oggi penso che abbiamo messo un grosso punto e adesso c’è tanta voglia di ricominciare: tutte noi abbiamo un sogno.

Questa è stata una stagione veramente lunga, come tutti sanno si è giocato tantissimo quasi ogni tre giorni, però quel che è stato è stato non si può più cambiare e ora bisogna concentrarsi al massimo, utilizzando tutte le energie possibili per portare a casa la qualificazione olimpica e poi si vedrà ».

Il Tabellino-

ITALIA - FRANCIA 3-0 (25-15, 25-14, 25-14)

ITALIA: Orro 4, Danesi 9, C. Bosetti 7, Egonu 13, Lubian 8, Sylla 6, De Gennaro L. Cambi, Antropova 2, Fahr 6, Bonifacio 1, Fersino, Degradi 2. N.e: Nervini L. All. Velasco

FRANCIA: Cazaute , Bauer 3, Gicquel 3, Haewegene 3, Sylves 3, Stojiljkovic, Gelin L. Schalk 1, Rotar 4, Ndiaye 4, Olinga Andela 2. N.e: Giardino L., Fanguedou, Respaut. All. Rousseaux

ARBITRI: Luo (Chn) e Ali Jafaar (Brn)

Durata Set: 21', 20', 19'. Tot: 60’

Italia: 6 a, 5 bs, 10 mv, 18 et.

Francia: 0 a, 6 bs, 1 mv, 23 et.



IL CALENDARIO DELLA 2A SETTIMANA DELLA VNL FEMMINILE-

Pool 3 (Macao, Cina) 28 maggio-2 giugno



martedì 28 maggio: ore 10.00 Thailandia - Repubblica Dominicana 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 26-24); ore 13.30 Brasile - Giappone 3-2 (24-26, 26-24, 19-25, 25-20, 15-11).



mercoledì 29 maggio: ore 10.00 Italia - Francia 3-0 (25-15, 25-14, 25-14); ore 13.30 Olanda - Cina.



giovedì 30 maggio: ore 06.30 Repubblica Dominicana - Italia; ore 10.00 Francia - Giappone; ore 13.30 Brasile - Olanda.



venerdì 31 maggio: ore 06.30 Francia - Thailandia; ore 10.00 Olanda - Repubblica Dominicana; ore 13.30 Giappone - Cina



sabato 1° giugno: ore 06.30 Brasile - Italia; ore 10.00 Repubblica Dominicana - Giappone; ore 13.30 Thailandia - Cina.



domenica 2 giugno: ore 06.30 Francia - Olanda; ore 10.00 Brasile - Thailandia; ore 13.30 Italia - Cina.



Pool 4 (Arlington, USA) 28 maggio-3 giugno



martedì 28 maggio: ore 23.00 Polonia - Serbia 3-1 (25-16, 23-25, 25-18, 25-22).



mercoledì 29 maggio: ore 02.30 Canada - USA 1-3 (22-25, 17-25, 25-23, 20-25); ore 18.00 Corea del Sud - Bulgaria ore 21.30 Germania - Turchia.



giovedì 30 maggio: ore 19.30 Corea del Sud - Polonia; ore 23.00 Canada - Germania.



venerdì 31 maggio: ore 02.30 Serbia - Turchia; ore 02.00 Germania - Polonia; ore 23.30 Serbia - Canada.



sabato 1° giugno: ore 03.00 Bulgaria - USA; ore 20.00 Corea del Sud - Turchia; ore 23.30 Polonia - USA.



domenica 2 giugno: ore 03.00 Serbia - Bulgaria; ore 18.30 Corea del Sud - Canada; ore 22.00 USA - Turchia.



lunedì 3 giugno: ore 01.30 Bulgaria - Germania.

I precedenti delle azzurre con la Repubblica Dominicana

35 sfide totali, 29 vittorie e 6 sconfitte per le azzurre.