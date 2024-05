Starting Six: l'Italia corre verso le Olimpiadi

ROMA-Il focus sullo splendido cammino delle azzurre di Velasco in VNL nel numero di Starting Six condotto da Pasquale Di Santillo. In Cina, contro Francia e Repubblica Domenicana Orro e compagne hanno travolto per 3-0 due avversarie non trascendentali, ma comunque temibili prendendo punti pesanti per il world ranking e dimostrando un livello di gioco davvero molto alto. Paola Egonu, assente in Turchia, si è ripresa la titolarità nel ruolo di opposta risultando in entrambe le occasioni, la top scorer. Ma al suo fianco tutto ha funzionato a meraviglia, ogni giocatrice scesa in campo ha dato il proprio contributo e l’Italia ha davvero volato alto. Ed ora sotto senza paura con i due più impegnativi impegni contro Brasile e Cina che misureranno la forza reale della squadra.