Nazionale Femminile: una bella Italia si fa rimontare dal Brasile

MACAO (CINA) - Una bella Italia , almeno fino a metà del quarto set, gioca alla pari del Brasile, si porta in vantaggio e sembra poter controllare il gioco delle carioca, palesemente di difficoltà in attacco. Poi qualcosa si inceppa, le carioca si gasano e tornano ad essere quella macchina da punti che tutti conoscono e riescono a ribaltare la situazione.

Finisce 2-3 (24-26, 27-25, 25-18, 19-25, 10-15) per la squadra di Ze Roberto. Le azzurre non escono ridimensionate dal confronto ma è ovvio che l'amarezza per la sconfitta, e per come è maturata, resta.



Nel ranking mondiale la sconfitta costa alle azzurre - 3,68 punti, mentre nella classifica della VNL Danesi e compagne guadagnano un punto, portandosi a 5 vittorie e 16 punti.

Il tabellino-

ITALIA-BRASILE 2-3 (24-26, 27-25, 25-18, 19-25, 10-15)

ITALIA: Orro 3, Danesi 12, C. Bosetti 7, Egonu 29, Lubian 5, Sylla 11, De Gennaro (L). Degradi1, Cambi, Antropova 5, Fahr 9, Fersino. N.e: Bonifacio, Nervini L. All. Velasco

BRASILE: Rosamaria 19, Ana Cristina 20, Thaisa 9, Roberta 2, Gabi 13, Carol 12. Nyeme (L). Macris, Pri Daroit, Tainara. N.e: Diana, Natinha (L), Bergmann, Luzia. All. Zè Roberto

ARBITRI: Kang (KOR) e Agnieszka (POL)

Durata Set: 24', 29', 21', 21', 14'. Tot: 109'

Italia: 5 a, 19 bs, 12 mv, 38 et.

Brasile: 4 a, 11 bs, 13 mv, 26 et.