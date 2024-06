Nazionale Femminile: l'Italia padrona del campo, dominata la Cina

MACAO (CINA)- Successo molto importante per la nazionale femminile, uscita vincitrice dalla sfida contro la Cina 3-0 (25-23, 25-19, 25-16) nella seconda settimana di gioco della Volleyball Nations League 2024.

Grazie al risultato di oggi le ragazze di Velasco hanno guadagnato tanti punti preziosi per la qualificazione olimpica (9,3 pt del world ranking) e al tempo stesso sono salite al terzo posto della classifica generale del torneo con 6 vittorie e 19 punti. Alle Finali della VNL, in programma a Bangkok (20-23 giugno), accederanno le prime sette della graduatoria generale più la Thailandia paese ospitante.

La migliore marcatrice della sfida odierna è stata Paola Egonu con 16 punti, seguita da Myriam Sylla 12 p., mentre per la Cina la top-scorer è stata Yuan X. con 12 punti. Le azzurre sono state più efficaci in battura (7 aces contro 2), a muro (4 a 2) e hanno commesso meno errori rispetto alle avversarie, 16 contro 24.

Conclusa la tappa di Macao, nell'ultima settimana di gioco la nazionale tricolore sarà impegnata dall'11 al 16 giugno a Fukuoka (Giappone), dove troverà sulla propria strada: Canada, Corea del Sud, Stati Uniti e Serbia.



Nell'ultimo match di Macao come formazione inziale il ct Velasco ha confermato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro.

Convincente la partenza dell'Italia, brava a mettere subito in difficoltà le avversarie (7-4). Sylla e Lubian sono state chiamate spesso in causa da Orro e l'attacco azzurro è andato a segno con continuità (10-6). Nelle fasi successive la Cina è cresciuta e, grazie soprattutto a delle buone difese, si è riportata a contatto (14-13). L'Italia, dentro Cambi e Antropova, ha provato nuovamente ad allungare (16-13), ma le padrone di casa hanno risposto prontamente (16-16). Dopo aver trovato la parità le asiatiche, in evidenza Gong, hanno guadagnato due punti di vantaggio (18-20), prima dell'uno-due firmato da Antropova (20-20). Per alcune azioni le azzurre sono state costrette a inseguire (22-23), poi nel finale hanno piazzato con freddezza e decisione lo scatto decisivo (25-23).

Nel secondo parziale Danesi e compagne hanno nuovamente preso in mano il pallino del gioco (14-11), mentre le cinesi hanno faticato a trovare le contromisure (17-13). Come nel set precedente, però, le padrone di casa non si sono arrese e hanno tentato la rimonta (19-17). L'Italia, in campo Degradi per Bosetti, non si è comunque fatta raggiungere (21-18) e con un ottimo spunto firmato da Paola Egonu si è involata verso la vittoria del parziale (25-19).

Avanti 2-0, al rientro in campo Egonu e compagne hanno subito aggredito le avversarie (10-7), senza mai mollare la presa. L'Italia ha imposto con forza il proprio ritmo (15-9) e la Cina è scivolata sempre più indietro, non riuscendo mai a contrastare il gioco delle ragazze di Velasco (20-12). Il monologo è proseguito sino alla fine e il set si è chiuso con un perentorio (25-16).