Starting Six: Italia pronta alla 2a week in Canada

ROMA- Pasquale Di Santillo, nella puntata di Starting Six dedicata al volley maschile, ci porta in Canada dove la nazionale di De Giorgi è arrivata direttamente dal Brasile e dove, dal 6 al 9 giugno, affronterà la 2a week di VNL per continuare a mettere punti in cascina nel world ranking e per conquistare il pass per Parigi 2024. In terra nordamericana gli azzurri dovranno affrontare avversari del calibro di Francia, Stati Uniti, Cuba e Olanda e dovranno tirare fuori il meglio di se stessi per riuscire a domarne le qualità. Per preparare al meglio le sfide la nazionale ha sfidato per due volte il Canada in amichevole, vincendo la prima e perdendo la seconda (prima sconfitta stagionale ) match che comunque hanno dato al CT importanti indicazioni e confermato lo stato di forma dell'intero gruppo.