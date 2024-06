Starting Six: Parigi è a portata di mano

ROMA- Starting Six dedicato al volley femminile ci racconta dello splendido cammino delle azzurre nella seconda week di VNL che ha fruttato tre vittorie ed una sconfitta di misura, al tie break contro il Brasile. Dopo il successo su Francia e Repubblica Domenicana, l'Italia ha tenuto testa alle temibili carioca, prima si arrendersi nel finale, ma soprattutto ha sconfitto, davanti al proprio pubblico la Cina padrona di casa. Dalla trasferta a Macao la nazionale di Velasco torna con tanti punti preziosi nel world ranking che avvicinano sempre più all'agognata qualificazione per Parigi. Le big azzurre, tornate in campo per l'occasione hanno alzato il livello di gioco e l'ottimismo nel clan azzurro è più che mai lecito. Adesso bisognerà completare l'opera nell’ultima week, che si disputerà Fukuoka in Giappone dall’11 al 16 giugno, nella quale l’Italia dovrà sfidare Canada, la Corea del Sud, gli Stati Uniti e la Serbia.