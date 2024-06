Volley, urlo Balaso: "Dai, Italia! Settimana da brivido"

La settimana della verità sta per iniziare. Dopo due amichevoli con il Canada, gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi stanno per tuffarsi nella 2ª settimana di Volley Nations League, ad Ottawa . Scenderanno in campo questa notte, alle 2 con la Francia, e poi domani sera alle 22.30 contro gli Stati Uniti. Tutte le partite andranno in diretta su Dazn. Due match di cartello a cui seguiranno i match con Cuba e Olanda. Quindi settimana impegnativa e, forse, decisiva per blindare il pass per le Olimpiadi di Parigi. Sono quattro, infatti, i posti ancora da assegnare per la rassegna a cinque cerchi, l’Italia di Fefè De Giorgi attualmente ricopre la 1ª posizione utile del ranking, seconda in assoluto dopo la Polonia. Al momento le qualificate sarebbero Italia, Slovenia, Argentina e Cuba. L’Italia, prima nella classifica di VNL, ha, ad oggi, 123,5 punti di vantaggio nel ranking sulla Serbia, che è la prima non qualificata fuori dalle quattro posizioni utili e un quadro più certo si potrà avere dopo questa seconda settimana di gare. Tra i punti fermi del sestetto del ct azzurro c’è il libero Fabio Balaso che insegue, come moltri altri giovani azzurri, la prima Olimpiade e quindi vive con una grande attesa questa seconda settimana di VNL così rilevante.

Le parole del perno della Nazionale

Balaso, a che punto è la Nazionale azzurra?

«Nella prima settimana abbiamo espresso un buon gioco. I meccanismi ci sono, anche se c’è qualcosa da limare. Del resto ci siamo allenati poco insieme, ma i risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta».



Alle spalle c’è la delusione del ko nella finale dell’Europeo con la Polonia. Come lo avete rielaborato?

«È rimasto un po’ di amaro in bocca. La Polonia ci ha messo in difficoltà con la battuta. Non siamo riusciti a trovare delle contromisure in quell’occasione. Confrontarsi con la battuta dei polacchi è sempre difficile, perché un giocatore è sempre sotto pressione. Poi loro sono tutti bravi, non c’è mai un minuto per tirare il fiato e questo logora a livello mentale e tecnico».



Chi è il più pericoloso in battuta?

«Uno su tutti? Leon sa far male»



Che valore ha la settimana di gare che va ad incominciare?

«Ci aspettano quattro partite toste contro grandi avversarie, le conosciamo bene. Veniamo poi da una buona settimana in Brasile, non solo per i risultati, ma anche per il gioco espresso da parte nostra. Vogliamo sicuramente mettere un qualcosina in più, l’occasione è proprio contro queste grandi squadre a partire dalla Francia. Con loro sarà una battaglia fin dall’inzio. Ma noi pensiamo al nostro gioco».



Giani, ct dei francesi, dice che Italia e Polonia sono un gradino sopra alle altre. Cosa ne pensa?

«I risultati degli ultimi anni parlano per queste due squadre. Però non bisogna sottovalutare Stati Uniti, Francia, Brasile e anche Argentina. Il livello è sempre più alto».



Quanto vale per lei il pass per le Olimpiadi?

«Sarà bellissimo se riusciremo a qualificarci e sarò molto orgoglioso di andarci. Per me sarà la prima volta. Ma ora dobbiamo concentrarsi su questa settimana di gare. è la cosa più importante».