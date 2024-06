Nazionale Maschile: l'Italia chiude la week canadese travolgendo l'Olanda

Con un Nimir non al top, 9 i punti oggi dell'opposto olandese, secondo nella classifica dei migliori realizzatori di VNL, l'Italia è stata brava ad aggredire dall'inizio imponendo il proprio gioco e a tenere in difesa. Best scorer della gara Romanò con 18 punti, con 3 muri personali dei 9 totali di squadra.

Tre vittorie ed una sconfitta al tie break, per un totale di 10 punti conquistati, questo il bilancio azzurro della Pool 4 di Ottawa. Vetta della classifica di VNL con un totale di 7 vittorie e 21 punti e l'importante incremento della propria situazione di ranking che vede attualmente l'Italia, prima delle non qualificate ancora a Parigi (seconda in assoluto alle spalle della Polonia), in vantaggio di 125,73 punti sulla Serbia (che giocherà l'ultima gara della week 2 nella notte italiana), prima squadra non qualificata a Parigi 2024, al momento fuori dai quattro posti utili assegnati.



Servirà attendere le due ultime partite di giornata, in programma ad Ottawa, per definire il quadro completo della classifica di VNL e del ranking.

Il gruppo azzurro si sposterà nel pomeriggio da Ottawa a Montreal per ripartire in serata verso l’Italia con un volo diretto da Montreal a Roma. Il rientro in Italia, dopo la lunga trasferta tra Brasile e Canada, è previsto per la mattinata di domani alle 10.30 all’aeroporto di Roma Fiumicino.



Nel primo set torna in campo Russo dall’inizio in coppia con Anzani, solita coppia di schiacciatori formata da Lavia e Michieletto, in palleggio Giannelli in diagonale con Romanò e Balaso libero. Dall’altra parte il principale finalizzatore olandese Nimir, agli ordini del tecnico di Milano Roberto Piazza. Il pallonetto di Russo vale il primo punto della gara, 1-0. Italia subito aggressiva in attacco, la pipe di Lavia porta gli azzurri sul 3-0, il muro di Russo sul 4-0. L’Italia trova il massimo vantaggio sul 10-3 con l’Olanda fallosa in attacco. Piazza cambia la diagonale, Italia avanti 13-4. Michieletto firma il 14-5. Romanò chiude un’alzata da seconda linea dopo un grande scambio per il 18-9. Romanò sale in cattedra, prima un pallonetto poi l’ace per il 20-11 a favore dell’Italia. Dopo un tentativo di rimonta dell’Olanda, la prima palla set per gli azzurri, dopo un’azione rocambolesca con una grande difesa di Balaso, arriva sul 24-17, set chiuso sul 25-18 con un primo tempo di Russo.



Nessun cambio tra gli azzurri nel secondo set, stesso 6+1 anche per l’Olanda che trova il vantaggio per la prima volta con un attacco di Nimir, 3-2. Lavia è bravo a piazzare una palla alta, suo il punto del 4-4, Michieletto riporta avanti gli azzurri 5-4. L’Italia prova a prendere il largo, la palla piazzata di Michieletto vale l’ 11-7. Romanò abbatte il muro avversario, suo l’attacco vincente del 13-9. Giannelli si traforma in attaccante, suo il punto del 14-10. Romanò sfiora la linea in attacco, suo il punto del 17-11. L’ace di Giannelli porta sul 22-13 l’Italia. La prima palla set per gli azzurri arriva sul 24-14, set chiuso sul 25-15 con l’errore al servizio dell’Olanda.



De Giorgi conferma il 6+1 dei set precedenti, cambio in palleggio per l’Olanda. Italia subito avanti 3-0. Due miracoli di Balaso in difesa permettono a Michieletto di chiudere l’attacco del 4-0. L’Olanda si avvicina all’Italia col turno al servizio di Meijs, 5-4, Nimir pareggia i conti 5-5, break di 3-0 per i ragazzi di Piazza. Nimir scalda il braccio, suo il punto del 7-7. L’errore al servizio di Galassi mantiene la parità 9-9. Il muro di Romanò porta avanti l’Italia 12-10. Galassi ferma l’attacco olandese a muro, suo il punto del 15-12. L’Italia aumenta il suo vantaggio sul 19-14 avvicinandosi alla conquista del set sul 20-15. Romanò, tra i migliori, firma il punto del 21-15 in un set concluso dagli azzurri sul 25-21 che porta in casa Italia la vittoria numero 3 della week 2.-