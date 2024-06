Nazionale Femminile: Italia-Canada apre la 3a week di VNL

FUKUOKA (GIAPPONE)- Ultima week di Volleyball Nations League prima delle Finals. L'Italia di Velasco è in Giappone, a Fukuoka, dove domani farà il proprio esordio (ore 12.20 italiane) contro il Canada. Attualmente terza in classifica generale (6 vittorie e 2 sconfitte) alle spalle delle ancora imbattute Polonia e Brasile, l’Italia proverà a centrare la settima vittoria stagionale in un match cruciale anche in ottica world ranking: battendo le nordamericane, infatti, le azzurre compierebbero un altro deciso passo verso la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 24. La sfida con il Canada, così me tutte le altre partite delle azzurre in VNL, saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN e in diretta streaming su VBTV.

Le parole di Myriam Sylla –

« Ci sentiamo un po’ sballottolate dal fuso orario ma a parte questo approcciamo a questa week 3 con grande curiosità per come sapremo affrontare le prossime due partite che sono fondamentali per il nostro percorso. In generale mi auguro e spero che sapremo fare il massimo in questa settimana a partire dalla sfida con il Canada contro cui dovremo essere aggressive ma allo stesso tempo lucide. Dovremo entrare in campo con un obiettivo e, senza perdere il focus, portarcelo a casa. Loro proveranno a dare il massimo e quindi sicuramente ne verrà fuori una sfida divertente ed avvincente. Oltre a guardare al ranking in Giappone potremo anche conquistare l’accesso alle Finals di VNL che per noi, da un punto di vista proprio di svolgimento stagionale, rappresenta il primo obiettivo. Una volta conclusa questa importantissima competizione poi penseremo a quello che sarà il proseguo del nostro cammino. Dal punto di vista personale spero di poter spuntare tanti obiettivi dalla mia mente man mano che andremo avanti nel corso dell’estate ».

Le parole del secondo allenatore Massimo Barbolini –

« Arriviamo bene a questa tappa, per noi molto importante qui a Fukuoka potremo conquistare la qualificazione a Parigi ma anche staccare il pass per le Finals di VNL. Domani affrontiamo il Canada che è una squadra che sta facendo molto bene, a mio avviso, infatti, si è resa protagonista finora di una bellissima fase intercontinentale di Volleyball Nations League. Le abbiamo studiate e sappiamo che dobbiamo vincere con il Canada perchè una vittoria potrebbe significare al 99% qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici con anche un buon ranking finale. La squadra sta migliorando, non credo in un fondamentale in particolare ma piuttosto in maniera generale; chiaramente le partite, con così tanti viaggi e pochi allenamenti a disposizione, diventano fondamentali nel percorso di crescita come dimostrato già a Macao. Adesso non resta che proseguire su questa strada anche qui, a Fukuoka ».

LE 14 AZZURRE PER LA POOL DI FUKUOKA-



Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.



Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla.



Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi (capitano), Sara Bonifacio, Sarah Fahr.



Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.



Liberi: Monica De Gennaro, Ilaria Spirito.

LE 14 DEL CANADA-



Palleggiatrici: 13. Brie King e 10. Courtney Baker.



Schiacciatrici: 3. Kiera Van Ryk, 4. Vicky Savard, 9. Alexa Gray (capitano), 11. Andrea Mitrovic, 14. Hilary Johnson.



Centrali: 6. Jazmine Ruth White, 7. Layne Van Buskirk, 8. Alicia Ogoms, 19. Emily Maglio.



Opposti: 15. Shainah Joseph.



Liberi: 5. Julia Murmann e 17. Kacey Jost.



All. Shannon Winzer.



I precedenti Italia-Canada-

19 vittorie, 6 sconfitte, 25 match disputati



CALENDARIO COMPLETO WEEK 3



Pool 5 (Hong Kong, Cina) 11-16 giugno



martedì 11 giugno

ore 11.00 Germania - Repubblica Dominicana

ore 14.30 Bulgaria - Cina



mercoledì 12 giugno

ore 11.00 Turchia - Thailandia

ore 14.30 Brasile - Polonia



giovedì 13 giugno

ore 07.30 Bulgaria-Thailandia

ore 11.00 Germania – Brasile

ore 14.30 Repubblica Dominicana - Turchia



venerdì 14 giugno

ore 07.30 Bulgaria – Brasile

ore 11.00 Repubblica Dominicana – Polonia

ore 14.30 Cina - Germania



sabato 15 giugno

ore 07.30 Repubblica Dominicana – Bulgaria

ore 11.00 Polonia – Thailandia

ore 14.30 Cina - Turchia



domenica 16 giugno: ore 07.30 Germania – Thailandia

ore 11.00 Turchia – Brasile

ore 14.30 Cina - Polonia

Pool 6 (Fukuoka, Giappone) 11-16 giugno



martedì 11 giugno

ore 08.30 USA – Francia

ore 12.20 Italia - Canada



mercoledì 12 giugno

ore 08.30 Olanda – Serbia

ore 12.20 Corea del Sud - Giappone



giovedì 13 giugno

ore 05.00 Olanda – USA

ore 08.30 Francia - Corea del Sud

ore 12.20 Giappone - Canada



venerdì 14 giugno

ore 05.00 Serbia – Francia

ore 08.30 Canada – Olanda

ore 12.20 Italia - Corea del Sud



sabato 15 giugno

ore 05.00 Canada – Francia

ore 08.30 Italia – USA

ore 12.20 Giappone - Serbia



domenica 16 giugno

ore 04.30 Olanda - Corea del Sud

ore 08.00 Serbia – Italia

ore 11.45 Giappone – USA

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VNL-

Polonia 8 vittorie (24 p), Brasile 8 vittorie (22 p), Italia 6 vittorie (19 p), Giappone 6 vittorie (18 p), Turchia 6 vittorie (18 p), Canada 5 vittorie (15 p), USA 4 vittorie (13 p), Olanda 4 vittorie (12 p), Serbia 3 vittorie (9 p), Rep. Dominicana 2 vittorie (6 p), Germania 2 vittorie (6 p), Thailandia 2 vittorie (5 p), Corea del Sud 1 vittoria (4 p), Francia 1 vittoria (4 p), Bulgaria 1 vittoria (2 p).



RANKING MONDIALE FEMMINILE (PRIME 10 POSIZIONI)-





RANKING MONDIALE FEMMINILE (PRIME 10 POSIZIONI)-

1 Turchia (388,69 p)*, 2. Brasile (382,13 p)*, 3. Polonia (373,16 p)*, 4. Italia (358,51 p), 5. USA (346,78 p)*, 6. Giappone (329,62 p), 7. Cina (327,57 p), 8. Serbia (324,00 p)*, 9. Olanda (290,95 p), 10. Canada (288,74 p).



*team già qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi ’24. 1 posto garantito alla nazionale asiatica con miglior posizione in ranking. 1 posto garantito alla nazionale africana con miglior posizione in ranking