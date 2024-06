Nazionale Maschile: 16 azzurri si ritrovano a Cavalese

De Giorgi, dal 14 giugno, avrà a disposizione i non titolari per uno stage in vista della terza week di VNL in programma in Slovenia, dal 18 al 23 giugno. Resteranno fuori per questo appuntamento i titolarissimi che saranno freschi per le Finals

