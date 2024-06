Nazionale Femminile: Italia-Corea può regalare alle azzurre il pass per Parigi

Punti pesanti quelli in palio al West Japan General Exhibition che potrebbero valere la matematica qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi e contemporaneamente spalancare le porte delle Finals di VNL in programma a Bangkok dal 20 al 23 giugno. Dopo l’ostacolo Corea del Sud, l’Italia affronterà Stati Uniti (15 giugno alle 8.30 italiane) e Serbia (16 giugno alle ore 8:00 italiane) per concludere la fase intercontinentale di VNL. Tutte le partite delle azzurre saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN e in diretta. streaming su VBTV.



Le parole di Alice Degradi –

« Penso che siamo pronte per questo momento importante siamo pronte, stiamo lavorando bene e sempre più prendendo ritmo gara. Tutte le partite finora sono state importanti così come lo sarà la prossima perché stiamo lavorando da mesi per ottenere la qualificazione olimpica e il miglior piazzamento in vista delle Finals. La partita con il Canada è stata certamente ottima ma credo che sia possibile migliorare in ogni aspetto a partire da quello dell’amalgama di squadra senza trascurare la capacità di adattamento sia alle situazioni di sistema che a quelle, diciamo, fuori sistema. Per quanto mi riguarda sarebbe molto belle coronare gli ultimi due anni e mezzo raggiungendo le Olimpiadi. È stato un percorso molto lungo e bello e se riuscissi a prendere parte ai giochi lo vivrei come uno step perché sono certa che a Parigi non andremmo solo per partecipare ma per provare a fare qualcosa di speciale. Arrivare all’Olimpiade nella nostra testa dovrebbe essere un passo perché poi una volta lì dovremo avere l’ambizione e la forza di giocarcela ».



Le parole di Carlotta Cambi –

« Siamo molto focalizzate sull’obiettivo è nostra intenzione approcciare bene alla partita di domani, magari chiudendola nel più breve tempo possibile, e così raggiungere Finals e soprattutto pass olimpico. Dal punto di vista del gruppo devo dire che stiamo bene insieme, finora il percorso è stato molto positivo e questo ci ha dato la giusta carica per stare bene insieme e lavorare con maggior intensità e fluidità in palestra. Ognuna di noi ha un ruolo ben preciso all’interno del team, un ruolo ben preciso e chiarito dal CT e questo ci da modo di essere tutte importanti e soprattutto pronte a dare tutto quando veniamo chiamate a scendere in campo in qualsiasi momento dei match. Personalmente valuto la mia presenza in azzurro molto positiva. Sto vivendo questa esperienza, un po’ inaspettata ma certamente cercata, dando il massimo e con grande felicità ».



Le 14 della Corea del Sud-



Palleggiatrici: 3. Kim Dain, 7. Kim Jiwon.



Schiacciatrici: 10. Kang Sohwi, 13. Park Jeongah (Capitano), 16. Jeong Jiyun, 19. Pyo Seungju, 22. Park Suyeon.



Centrali: 9. Lee Juah, 11. Jeongmin Choi, 12. Lee Dahyeon, 17. Jung Hoyoung.



Opposti: 71. Moon Jiyun.



Liberi: 4. Han Dahye, 5. Kim Chaewon.



All. Morales Lopez



I precedenti Italia-Corea del Sud

19 vittorie, 15 sconfitte, 34 match disputati



IL CALENDARIO COMPLETO DELLA WEEK 3-



Pool 5 (Hong Kong, Cina) 11-16 giugno



martedì 11 giugno

Germania - Repubblica Dominicana 1-3 (24-26; 25-21; 21-25; 21-25)

ore 14.30 Bulgaria – Cina 0-3 (15-25; 12-25; 17-25)



mercoledì 12 giugno

ore 11.00 Turchia - Thailandia 3-0 (25-17; 25-17; 25-17)

ore 14.30 Brasile – Polonia 3-1 (22-25; 25-17; 25-17; 25-16)



giovedì 13 giugno

ore 07.30 Bulgaria-Thailandia 2-3 (23-25; 25-22; 18-25; 25-22; 10-15)

ore 11.00 Germania – Brasile

ore 14.30 Repubblica Dominicana - Turchia



venerdì 14 giugno

ore 07.30 Bulgaria – Brasile

ore 11.00 Repubblica Dominicana – Polonia

ore 14.30 Cina - Germania



sabato 15 giugno

ore 07.30 Repubblica Dominicana – Bulgaria

ore 11.00 Polonia – Thailandia

ore 14.30 Cina - Turchia



domenica 16 giugno: ore 07.30 Germania – Thailandia

ore 11.00 Turchia – Brasile

ore 14.30 Cina - Polonia

Pool 6 (Fukuoka, Giappone) 11-16 giugno



martedì 11 giugno

USA – Francia 3-0 (25-15; 26-24; 25-20)



Italia – Canada 3-0 (25-16; 25-15; 25-14)



mercoledì 12 giugno

ore 08.30 Olanda – Serbia 3-1 (25-20; 25-21; 18-25; 25-12)

ore 12.20 Corea del Sud – Giappone 0-3 (16-25; 16-25; 23-25)



giovedì 13 giugno

ore 05.00 Olanda – USA 0-3 (21-25; 20-25; 22-25)

ore 08.30 Francia - Corea del Sud

ore 12.20 Giappone - Canada



venerdì 14 giugno

ore 05.00 Serbia – Francia

ore 08.30 Canada – Olanda

ore 12.30 Italia - Corea del Sud



sabato 15 giugno

ore 05.00 Canada – Francia

ore 08.30 Italia – USA

ore 12.20 Giappone - Serbia



domenica 16 giugno

ore 04.30 Olanda - Corea del Sud

ore 08.00 Serbia – Italia

ore 11.45 Giappone – USA

LA CLASSIFICA GENERALE DI VNL-

Brasile 9 vittorie (25 p), Polonia 8 vittorie (24 p), Italia 7 vittorie (22 p), Giappone 7 vittorie (21 p), Turchia 7 vittorie (21 p), USA 6 vittorie (19 p), Cina 6 vittorie (18 p), Canada 5 vittorie (15 p), Olanda 5 vittorie (15 p), Serbia 3 vittorie (9 p), Rep. Dominicana 3 vittorie (9 p), Thailandia 3 vittorie (7 p), Germania 2 vittorie (6 p), Corea del Sud 1 vittoria (4 p), Francia 1 vittoria (4 p), Bulgaria 1 vittoria (3 p).



Ranking Mondiale Femminile (prime 10 posizioni)-

1.Turchia (390,69 p)*, 2. Brasile (389,12 p)*, 3. Polonia (366,17 p)*, 4. Italia (364,69 p), 5. USA (356,08 p)*, 6. Giappone (330,63 p), 7. Cina (329,55 p), 8. Serbia (314,63 p)*, 9. Olanda (293,03 p), 10. Canada (282,55 p).



*team già qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi ’24. 1 posto garantito alla nazionale asiatica con miglior posizione in ranking. 1 posto garantito alla nazionale africana con miglior posizione in ranking.