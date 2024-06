Starting Six: Italia femminile, lo champagne è in ghiaccio

ROMA- Nella puntata odierna di Starting Six Pasquale Di Santillo ci racconta come la nazionale di Julio Velasco, dopo la convincente prestazione e la vittoria sul Canada nella prima partita della 3a week di VNL, sia ad un passo da Parigi 2024. Alle azzurre basterà vincere domani contro la Corea del Sud per conquistare matematicamente l'agognato pass sfuggito inopinatamente nelle qualificazioni dello scorso settembre. Egonu e compagne hanno dimostrato contro le nordamericane di essere in grande condizione e una continua crescita di rendimento che lascia ben sperare anche per le Finals di Volleyball Nations League in programma a Bangkok in Thailandia dal 20 al 23 giugno. Dopo le coreane l'Italia sfiderà, nelle ultime due partite di Fukuoka Stati Uniti e Serbia, due corazzate che possono dare la misura della forza della nostra formazione in vista dei prossimi probanti impegni.