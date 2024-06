Starting Six: conquistate le Olimpiadi, i titolari tirano in fiato

ROMA- Starting six, l'osservatorio dedicato al volley maschile, dedica la puntata odierna all' agognata qualificazione per Parigi 2024 della nazionale di Ferdinando De Giorgi. Sono bastate due week di VNL agli azzurri per raggiungere l'obiettivo. Alle quattro vittorie centrate in Brasile Giannelli e compagni hanno aggiunto i tre successi centrati ad Ottawa in Canada contro USA, Cuba e Olanda, che hanno portato i punti necessari per il world ranking che valgono l'Olimpiade. Gli azzurri si sono arresi soltanto alla Francia, campione olimpica in carica, ma soltanto al tie break. Nelle suo cammino in Volleyball Nations League l'Italia ha palesato grande compattezza e qualità ed il risultato è arrivato al termine di prestazioni di grande livello che sono valse anche la qualificazione alle Finals di VNL in programma a Lodz in Polonia dal 27 al 30 giugno.

Match&Play ci proietta nella terza week di VNL, in programma a Lubiana in Slovenia dal 18 al 23 giugno, nella quale la nazionale scenderà in campo priva dei titolarissimi ai quali il CT ha concesso una settimana di riposo per tirare il fiato ad obiettivo raggiunto. Contro Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia scenderanno in campo le seconde linee che avranno l'occasione di dimostrare il loro valore e di convincere l'allenatore a convocarli per il torneo Olimpico.

Il commissario tecnico De Giorgi, Simone Giannelli e Fabio Balaso, intervistati al termine della partita con l'Olanda, esprimono tutta la loro gioia per l'obiettivo raggiunto e guardano verso i prossimi traguardi.

Prima Fila pone l'obiettivo sui prossimi sorteggi del torneo olimpico maschile e femminile che la FIVB ha deciso che verranno effettuati in occasione delle Finals di Volleyball Nations League. Il sorteggio del torneo femminile si terrà a Bangkok, in Thailandia, mercoledì 19 giugno alle ore 13 italiane. Quello maschile, invece, si svolgerà a Lodz in Polonia mercoledì 26 giugno alle ore 18.