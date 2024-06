Olimpiadi: l'Italia a Parigi è testa di serie N° 3

La Francia, testa di serie 1, sarà nella Pool A, il Brasile, testa di serie 2 nella Pool B, e l’Italia, testa di serie 3 nella Pool C.

Le nazionali di fascia 2 saranno Turchia (3° posto nel ranking), Polonia (4° posto nel ranking) e USA (5° posto nel ranking); quelle di fascia 3, Cina, Giappone e Olanda; ed infine i team di fascia 4 saranno Serbia, Repubblica Dominicana e Kenya. Per ogni fascia verrà effettuato un sorteggio per stabilire in quale Pool verrà inserita ciascuna nazionale.



RANKING MONDIALE FEMMINILE (TEAM QUALIFICATI)-





Brasile (399,59 p), 2. Italia (375,45 p), 3. Turchia (374,27 p), 4. Polonia (361,81 p), 5. USA (358,11 p), 7. Cina (353,65 p), 6. Giappone (322,62 p), 8. Olanda (304,48 p), 9. Serbia (287,93 p), 11. Rep. Dominicana (254,58), 20. Kenya (162,42).

*Francia qualificata e testa di serie 1 in quanto paese ospitante.



Fasce sorteggi gironi Parigi 2024-



Fascia 1: Francia (Pool A), Brasile (Pool B), Italia (Pool C)



Fascia 2: Turchia, Polonia, USA



Fascia 3: Cina, Giappone, Olanda



Fascia 4: Serbia, Rep. Dominicana, Kenya

FINALS VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE-

Con 10 vittorie e 2 sconfitte, le azzurre hanno chiuso al 2° posto nella classifica generale di VNL alle spalle del Brasile. Posizione che comporterà l’incrocio al primo turno delle Finals, in programma a Bangkok dal 20 al 23 giugno, con gli Stati Uniti. La vincente affronterà poi, in semifinale, la vincente del quarto Turchia-Polonia mentre dall’altra parte del tabellone Giappone o Cina incroceranno con la vincente della sfida tra Brasile e le padrone di casa della Thailandia con quest’ultime qualificate di diritto, in quanto paese ospitante, all’ultimo atto di Volleyball Nations League, nonostante il 13° posto in classifica.

Finals accoppiamenti quarti di finale-

Brasile-Thailandia - 20 giugno ore 15:30 italiane

Cina-Giappone – 20 giugno alle ore 12:00 italiane



Italia-USA – 21 giugno alle ore 12:00 italiane

Polonia-Turchia – 21 giugno alle ore 15:30 italiane