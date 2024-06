Sitting Volley: Italia ai piedi del podio nel World Super Six

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (FRANCIA)- Non riesce alle azzurre di Amauri Ribeiro l'assalto al podio del World Super Six A Vandœuvre-lès-Nancy, in Francia, la nazionale femminile di sitting volley si è arresa, nella finale per il terzo posto, alle Campionesse del Mondo del Brasile 3-0 (25-13, 25-23, 25-22) che già aveva sconfitto Barigelli e socie nel match di ieri.