Starting Six: De Giorgi in Slovenia con i giovani

ROMA- La puntata odierna di Starting Six ci proietta nella 3a week di VNL che vedrà l'Italia di De Giorgi impegnata a Lubiana in Slovenia. Le scelte del CT permetteranno ai titolari, quelli che hanno trascinato gli azzurri fino alla qualificazione per Parigi 2024, di riposare in attesa della Finals. Contro Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia scenderanno in campo i più giovani e coloro che hanno trovato meno spazio fino ad oggi. Per loro sarà l'occasione per convincere l'allenatore a convocarli per l'Olimpiade. Le quattro partite che andremo ad affrontare non saranno comunque accademiche perchè serviranno a determinare la classifica finale della Volleyball Nations League, e quindi gli accoppiamenti per i quarti di finale, ma soprattutto le teste di serie per il sorteggio Olimpico.