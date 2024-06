Nazionale Maschile: l'Italia è Slovenia, mercoledì il match con la Polonia

Sarà la Stožice Arena, impianto da oltre 12000 posti, che ha ospitato già gli azzurri in occasione della fase a gironi dei mondiali vinti nel 2022, a fare da scenario alle gare che chiuderanno la fase preliminare di VNL e che decreteranno definitivamente le ultime qualificate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sempre in questa settimana, le gare della Pool 6 si giocheranno a Manila, nelle Filippine.

L’Italia, che si presenta da prima in classifica di VNL con 7 vittorie e 21 punti, ha ormai messo in cassaforte il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, grazie ai 118,66 punti di vantaggio su Cuba, prima non qualificata fuori dagli ultimi posti utili del ranking per accedere alla rassegna a cinque cerchi. Sarà quindi corsa agli ultimi tre posti, con Slovenia e Argentina avanti con un buon vantaggio.

De Giorgi ha dato riposo ad otto atleti presenti nelle prime due tappe in Brasile e Canada, coinvolgendo chi ha lavorato a lungo a Cavalese nei collegiali tra maggio e giugno. Tante quindi le novità in Slovenia tra gli azzurri, sono 16 i convocati dal tecnico salentino per questo impegno.

L’Italia farà il suo esordio con i campioni d’Europa della Polonia mercoledì sera alle 20.30. La gara sarà trasmessa su DAZN e VBTV.

Le parole di Marco Falaschi-

« Abbiamo fatto un bel periodo lungo a Cavalese, abbiamo lavorato tanto, siamo stati sotto pressione chiaramente perchè sapevamo che questa week 3 sarebbe toccata a noi. Abbiamo dato anche un pò di riposo a chi ha fatto tanto in questa prima parte di stagione. Adesso ci prepariamo a queste partite, le ultime quattro, che definiranno ranking e classifica di vnl in vista delle finals polacche. Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia sono avversarie complicate, la Polonia sicuramente su tutte, i padroni di casa che avranno la spinta di questa fantastica arena e poi altre due partite con Bulgaria e Turchia dove dovremo fare il nostro chiaramente, pensando una partita alla volta e a chiudere il meglio possibile.

La nostra è una grossa comunità come ha detto Fefè, sappiamo benissimo i nostri ruoli, è inutile nasconderci. Noi siamo chiaramente a disposizione del coach che farà le sue scelte, si lavora tutti per lo stesso obiettivo, si lavora per la nazionale italiana ».



I 16 CONVOCATI-



Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi.

Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano.



LO STAFF -

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Preparatore Atletico e Allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico, dal 14 al 16 giugno), Vittorio Sacripanti (Dirigente Accompagnatore), Giacomo Giretto (Team Manager), Marco Penza (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario e Alberto Salmaso (Scoutman).



Le prime 20 posizioni del Ranking (in grassetto le squadre già qualificate a Parigi 2024, tra parentesi i punti)-



1. Polonia (410.36), 2. Italia (369.30), 3. Giappone (348.41), 4. Brasile (342.82), 5. USA (338.77), 6. Slovenia (335.03), 7. Francia (322.56), 8. Argentina (302.36), 9. Serbia (251.55), 10. Cuba (250.64), 11. Germania (244.45), 12. Canada (244.21), 13. Paesi Bassi (217.38), 14. Ucraina (197.34), 15. Turchia (197.12), 16. Belgio (180.15), 17. Iran (177.72), 18. Repubblica Ceca (166.76), 19. Egitto (164.05), 20. Bulgaria (163.21)...



La Classifica della Volleyball Nations League dopo la week 2-



1. Italia 7 v (21), 2. Slovenia 7 v (18), 3. Polonia 6 v (18), 4. Francia 6 v (17), 5. Giappone 6 v (16), 6. Brasile 5 v (16), 7. Canada 4 v (13), 8. Cuba 4 v (12), 9. Argentina 4 v (12), 10. Serbia 3 v (10), 11. Germania 3 v (9), 12. USA 3 v (9), 13. Paesi Bassi 3 v (9), 14. Bulgaria 2 v (5), 15. Turchia 1 v (5), 16. Iran 0 v (2).



GLI IMPEGNI DELL’ITALIA NELLA WEEK 3 IN SLOVENIA (ORARI ITALIANI)-



Week 3 (Lubiana, Slovenia) – Pool 5

19 giugno, ore 20.30: Italia-Polonia

20 giugno, ore 16.30: Bulgaria-Italia

22 giugno, ore 20.30: Slovenia-Italia

23 giugno, ore 16.30: Turchia-Italia

Tutte le gare della week 3 tra Lubiana e Manila-



Week 3-



Pool 5 (Ljubljana, Slovenia)

18.06 ore 16.30 Bulgaria – Turchia

18.06 ore 20.30 Slovenia – Argentina

19.06 ore 16.30 Cuba – Serbia

19.06 ore 20.30 Italia – Polonia

20.06 ore 13.00 Turchia – Argentina

20.06 ore 16.30 Bulgaria – Italia

20.06 ore 20.30 Cuba – Slovenia

21.06 ore 13.00 Argentina – Polonia

21.06 ore 16.30 Bulgaria – Cuba

21.06 ore 20.30 Turchia – Serbia

22.06 ore 13.00 Bulgaria – Argentina

22.06 ore 16.30 Serbia – Polonia

22.06 ore 20.30 Slovenia – Italia

23.06 ore 13.00 Cuba – Polonia

23.06 ore 16.30 Turchia – Italia

23.06 ore 20.30 Serbia – Slovenia



Pool 6 (Manila, Filippine)-

18.06 ore 09.00 Olanda – Brasile

18.06 ore 13.00 Canada – Giappone

19.06 ore 09.00 Germania – Francia

19.06 ore 13.00 Iran – USA

20.06 ore 05.00 Germania – Canada

20.06 ore 09.00 Iran – Olanda

20.06 ore 13.00 Brasile – USA

21.06 ore 05.00 Iran – Francia

21.06 ore 09.00 Canada – Brasile

21.06 ore 13.00 Olanda – Giappone

22.06 ore 05.00 Germania – USA

22.06 ore 09.00 Canada – Olanda

22.06 ore 13.00 Francia – Giappone

23.06 ore 05.00 Germania – Iran

23.06 ore 09.00 Francia – Brasile

23.06 ore 13.00 Giappone – USA